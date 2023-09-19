Зерно раздора: почему Польша против вступления Украины в ЕС

Польша грозит заблокировать вступление Украины в ЕС на фоне зернового кризиса. В торговой войне Варшаву поддерживает Словакия и Венгрия. Эксперты считают, что вместо того, чтобы множить врагов на границе, украинскому правительству нужно искать компромиссы в этих спорах.

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В Польше пригрозили заблокировать вступление Украины в ЕС из-за зернового кризиса. Министр сельского хозяйства Роберт Телус дал понять, что Варшава готова давить на самые чувствительные точки Киева.

"Если мы сегодня не создадим эти инструменты [для урегулирования экспорта украинского зерна], Польша точно не согласится на вступление Украины [в Евросоюз]. Когда Польша вступила в Евросоюз, нам пришлось выполнить условия. И эти условия нам были навязаны очень жестко. И мы должны поставить условия для Украины", – заявил Телус.

При этом министр добавил, что запрет на ввоз агропродукции из Украины "строит возможность вступления Украины в Европейский Союз". Ведь польское сельское хозяйство не победит украинское, поэтому Варшава твердо будет придерживаться своей позиции.

Чтобы сохранить отношения с Польшей, украинским властям нужно было не агрессивно лоббировать тему зерна, а приложить усилия, чтобы найти компромисс.

Электоральные ожидания

Зерновой кризис, который привел к ухудшению и так не простых отношений Киева и Варшавы, частично связан с польской электоральной кампанией. 15 октября в стране состоятся парламентские выборы. Правящая партия премьер-министра Матеуша Моравецкого надеется переизбраться и прикладывает максимум усилий. Ставку делают на электоральное ядро, а именно, местных фермеров. Отсюда жесткая риторика в адрес Украины, которой правительство Моравецкого хочет показать, насколько авторитетно и эффективно защищает интересы аграриев.

"У них нет выбора, мы их поставили в такие условия — вместо того, чтобы промолчать, зная, что польский народ будет сосредоточен на выборах, мы заставили правящую власть делать резкие заявления, чтобы выглядеть в глазах своего электората уверенно. Мы делаем политические эмоциональные заявления, вызывая реакцию польской власти. И они реагируют соответствующе", — говорит Фокусу политический аналитик Олег Постернак.

По словам эксперта, Варшаву сильно задело решение Украины обратиться во Всемирную торговую организацию. Украина собирается подать иск против Польши, Венгрии и Словакии, и предпринять ответные меры в отношении этих государств после одностороннего запрета на импорт украинской агропродукции. Теперь если правительство Моравецкого пойдет на уступки, это будет серьезный удар по правящей партии. Чтобы сохранить отношения с Польшей, украинским властям нужно было не агрессивно лоббировать тему зерна, а приложить усилия, чтобы найти компромисс.

"Украинская власть, в частности, премьер-министр Денис Шмыгаль, подливали масла в огонь, забыв, что польско-украинская граница — основная логистическая цепочка для военной помощи. Выборы в Варшаве закончатся 15 октября. И вне зависимости от их результатов, отношения с Польшей можно было сохранить", — продолжает эксперт.

Украина уже предложила Евросоюзу компромиссный сценарий. 19 сентября премьер-министр заявил, что правительство представило Европейской комиссии план действий по контролю за экспортом 4 групп агротоваров из Украины. По мнению главы Кабмина, контроль поможет предотвратить любые искажения рынка в соседних государствах-членах ЕС. При этом Шмыгаль повторно пригрозил Польше и Венгрии запретом импорта в Украину определенных категорий товаров, если страны не отменят зерновое эмбарго.

Для Польши, Украина в ЕС и НАТО — мечта. В случае новой агрессии со стороны России, основной удар снова примем мы.

Решение проблемы

С Варшавой, в отличие от Будапешта, который не прекращает манипуляции вокруг темы нацменьшинств, компромисс найти легче, говорит Фокусу эксперт по вопросам внешней политики и безопасности Александр Хара. Европейские перспективы Киева будут реализованы не завтра, несмотря на то, что переговоры должны начаться уже зимой. Риторика Варшавы неприятна, так как Киев нуждается в поддержке, но разница в том, что для Украины каждый доллар, заработанный честным трудом — возможность приобрести новое вооружение, чтобы противостоять России, а для Польши — вопрос политической целесообразности.

"В перспективе для Польши, Украина в ЕС и НАТО — мечта. В случае новой агрессии со стороны России, основной удар снова примем мы. Но сейчас у нас война, у них — нет, и, несмотря на огромную помощь, за которую мы безмерно благодарны, мы можем использовать правовой механизм, чтобы защищать собственные интересы", — говорит Хара.

Даже если Украине не удастся компромиссно разрешить зерновой кризис, Киев не лишится военной помощи Варшавы.

Постернак добавляет, что Варшаве выгодно вступление Украины в ЕС, но на условиях Польши.

"Им выгодно создание оси Киев-Варшава, как альтернативы оси Париж-Берлин, которая доминирует", — говорит Постернак.

По словам экспертов, даже если Украине не удастся компромиссно разрешить зерновой кризис, Киев не лишится военной помощи Варшавы. Польша может символично намекать, что временно перекроет логистику, но в действительности, как никто другой, заинтересована в победе Украины. Поэтому вероятность, что из-за зерновых недоразумений Варшава закроет единственный и главный путь поставки вооружения Украине, близится к нулю. К угрозам Польши стоит относиться как ко временному явлению. А к заявлениям о блокировании европейских перспектив Украины — философски.

"Надо искать компромиссный выход. Один из них — компенсация польским фермерам, это хорошая идея. Тогда и поляки не потеряют ни в финансовом, ни политическом плане, и Украина получит доллары за свою продукцию", — рассуждает Хара.

Куда выше вероятность ухудшения отношений Украины с другой приграничной страной — Словакией. Уже 30 сентября там пройдут парламентские выборы и, в случае победы левоцентристской партии Роберта Фицо "Курс — Социальная демократия", украино-словацкая военная дружба может оказаться под вопросом.

"Мы множим врагов на границе, в этом опасность. Россия — агрессор, Беларусь — их сателлит, с Польшей временно напряжение, Словакия — потенциально может оказаться враждебной, Венгрия — в напряжении много лет, даже с Румынией было недоразумение, когда украинская власть настаивала, что [российский] БПЛА упал на границе, а там отрицали. Может быть правительству Украины стоит быть осторожнее? Ведь украинцам нужна военная помощь", — задается вопросом Постернак.

Ранее Фокус подробно разбирал причины зернового кризиса и возможные сценарии дальнейших действий стран ЕС, с которыми у Киева обострились отношений.

Также Фокус писал, почему Венгрия может заблокировать процесс переговоров о вступлении Украины в ЕС в декабре, используя в качестве предлога тему нацменьшинств, на которой давно спекулирует.