Подыгрывает РФ ради дешевого газа? Венгрия может ветировать вступление Украины в ЕС из-за языка

Венгрия может заблокировать процесс переговоров о вступлении Украины в ЕС в декабре, используя в качестве предлога тему нацменьшинств, на которой давно спекулирует. Киев готов пойти на уступки и внести поправки в законодательство, чтобы избежать потенциального конфликта. Фокус выяснил, на что согласится Украина, чтобы успокоить Будапешт.

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Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина в интервью Financial Times сообщила, что Украина готова внести поправки в законодательство о национальных меньшинствах, если это необходимо для урегулирования вопросов о членстве в ЕС. Но сначала необходимо провести переговоры с Венгрией и Румынией, которые выдвигают определенные требования и оговорки, касающиеся прав своих этнических меньшинств в Украине.

О каких именно правках пойдет речь, пока озвучено не было. Как известно, главное раздражение Будапешта связано с Законом об образовании, который Рада приняла еще в 2017 году. Документ гарантирует обучение в украинских школах на государственном языке, что очень не нравится венграм, которые настаивают на том, что этнические меньшинства должны получать образование исключительно на родном языке.

В результате долгих прений Украина в 2020 году предложила несколько моделей школьного образования для нацменьшинств. В частности, дети, проживающие в приграничных с Украиной и ЕС регионах, для которых родным является один из языков Европейского союза, могут с 1-го по 4-й класс учиться на своем языке с изучением украинского. С 5 класса доля государственного языка ежегодно должна увеличиваться — с 20% до не менее 40% до 9-го класса. В старшей школе не менее 60% обучения должно вестись на украинском языке. Также Украина продолжила действие переходного периода на украинский язык до 1 сентября 2024 года. Но все это не успокоило Венгрию.

Помимо языкового вопроса, Будапешт не согласен и с другими правовыми нормами Украины, в том числе с новым законом о нацменьшинствах, который Рада приняла в конце 2022 года. Этот документ был одним из основных требований Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. В правительстве закон называли рамочным и обещали вести государственную политику, с учетом интересов всех представителей меньшинств. Однако венгров это не убедило. Они требовали внести изменения на их условиях. Вице-премьер Ольга Стефанишина, после того, как Венецианская комиссия озвучила свои рекомендации по документу, сказала, что Киев "не чувствуют себя обязанным реагировать или каким-то образом действовать в связи с этими рекомендациями".

Чтобы заблокировать переговорный процесс по вступлению Украины в ЕС, достаточно одного вето Венгрии.

Нужен консенсус

"Пока разные страны вступали в ЕС, на их пути возникали проблемы — надуманные или нет. Такая практика существует. Что касается опасений Венгрии, чтобы успокоить, в первую очередь, нужно прийти к соглашению, что обвинения Украины в ограничении прав нацменьшинств обоснованы. Пока что обвинения, которые связаны с законом о языке или законом про образование, манипулятивные", — говорит Фокусу председатель комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС, нардеп Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Народный депутат напомнила, что Верховная Рада сделала максимум, чтобы продемонстрировать свою готовность к урегулированию проблемы в правовых рамках — продлила переходный процесс обучения на украинский язык, а также приняла ко вниманию рекомендации Венецианской комиссии о законе о нацменьшинствах.

"Правительство Украины готово вести двухсторонний диалог, искать решение, чтобы успокоить Венгрию. Главное, чтобы это была двухсторонняя дорога. К сожалению, часто в конструктивный диалог "добавляют остроты" политизированные требования Венгрии, которые направлены на реализацию политики премьер-министра Орбана и его команды", — добавила Климпуш-Цинцадзе.

По словам аналитика Института Евро-Атлантического сотрудничества Владимира Горбача, вопрос защиты прав нацменьшинств — один из основных посылов внешней политики Венгрии.

"Это принципиальный вопрос для нынешнего правительства, так как венгры, которые живут за границей, голосуют на выборах. Правящая партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес" делает ставку на этот электорат, так как им критически не хватает голосов, чтобы получить абсолютное большинство. По этой причине они будут продолжать требовать [реализации политики в отношении нацменьшинств по их усмотрению] по политическим причинам", — говорит Фокусу Горбач.

По словам эксперта, чтобы заблокировать переговорный процесс по вступлению Украины в ЕС, достаточно одного вето Венгрии. Страна неоднократно пользовалась такой возможностью в других вопросах — например, блокировала проведение заседаний комиссии "Украина — НАТО", выступала против предоставления помощи Евросоюза для Украины на 2023 год на сумму 18 миллиардов евро.

Если бы Венгрия действительно хотела защищать права этнических групп, она бы первая выступала за вступление Украины в ЕС.

"Они волнуются из-за языка, настаивают, чтобы в школе учились исключительно на венгерском. Румыния и Польша проводят более взвешенную политику в отношении своих меньшинств. Эти страны не против, чтобы этнические поляки и румыны интегрировались в украинское правовое и культурное пространство. Они понимают аргументы Украины о том, что представители нацменьшинств должны изучать государственный язык, чтобы интегрироваться в общество. Венгры этого не понимают и не принимают. В начале 90-х между Украиной и Венгрией было принято соглашения о том, что венгры будут получать среднее образование исключительно на родном языке, чтобы затем учиться и работать [в стране происхождения]. Когда была принята новая редакция закона об образовании еще во времена президентства Петра Порошенко, венгры продолжали стоять на своем", — отмечает эксперт.

Политический аналитик Петр Олещук считает, что в основе претензий Венгрии может быть не только политический мотив защищать права нацменьшинств, но и попытка подыграть России, чтобы выбить преференции.

"Именно евроинтеграция Украины открыла бы для Будапешта больше возможностей, чтобы поставить вопрос о защите прав этнических венгров. У них появилось бы больше рычагов влияния на уровне европейских правовых структур. Поэтому, если бы Венгрия действительно хотела защищать права этнических групп, она бы первая выступала за вступление Украины в ЕС. Но так как ситуация прямо противоположная, полагаю, страна использует это как повод, чтобы подыграть РФ и получить для себя дешевый газ", — рассуждает в разговоре с Фокусом эксперт.

Экономическая ситуация там ухудшается, в связи с политикой Орбана, и, если им уменьшат финансирование, они могут стать более лояльными.

Подыгрывают России

Олещук вспоминает, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не скрывает своего отношения к полномасштабному вторжению РФ в Украине. Он не единожды призывал Киев договариваться с Россией любой ценой, чтобы остановить войну, а также критиковал стратегию ЕС в отношении поддержки Украины.

"Не секрет, что Венгрия подыгрывает России. Сколько раз власти встречались с руководителями РФ, делали заявления о том, что Украина должна любым способом договариваться, жертвуя своими интересами, чтобы завершить войну. Это пророссийская страна современного Европейского Союза. И только она блокирует возможность вступление Украины в ЕС", — продолжает эксперт.

По словам Олещука, у стран-членов Евросоюза есть свои рычаги влияния, которые могут быть задействованы при необходимости переубедить Венгрию.

"Этнических венгров, которые проживают на территории Украины, не колоссальная цифра. По такой аналогии любые другие нацменьшинства могут обратиться к Киеву с подобным требованием. И это приведет по факту к уменьшению роли государственного языка. Если Венгрия настроена на компромиссы, их необходимо искать, обсуждать в рамках законодательства и Конституции Украины. Возможно, рассмотреть вариант с частными школами, в которых дети могут глубоко изучать венгерский языка. Но Если Будапешт манипулирует своим правом вето, чтобы по заказу РФ блокировать евроинтеграцию Украины, нам необходимо привлекать западных партнеров. Венгрия — дотационная страна в рамках ЕС. Экономическая ситуация там ухудшается, в связи с политикой Орбана, и, если им уменьшат финансирование, они могут стать более лояльными. Германия, в первую очередь, как одна из самых сильных экономических стран ЕС, может остро поставить этот вопрос. Тогда Венгрия может изменить свой подход", — резюмировал эксперт.

Напомним, лидеры Европейского Союза хотят присоединить к блоку еще 8 стран. Процесс может занять около 7 лет.

Также Фокус рассказывал о том, что глава МИД Германии Анналена Бербок назвала запланированное расширение ЕС необходимым геополитическим следствием войны, которую развязала Россия.