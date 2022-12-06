Венгрия заблокировала выделение Украине дополнительных 18 млрд евро

Дополнительную макрофинансовую помощь Евросоюз планировал направить Киеву в 2023 году.

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Венгрия заблокировала выделение Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи в 2023 году во время заседания министров финансов Европейского Союза. Об этом сообщило издание vg.hu со ссылкой на решение венгерских чиновников.

Во время открытой части заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам министр финансов Венгрии Михай Варга высказался против законодательных поправок, позволяющих выделить деньги Украине.

"Венгрия против поправок в финансовое законодательство", — заявил профильный министр, выступая в ходе заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам.

Речь идет за многолетнее финансовое законодательство, которое должно быть утверждено всеми странами-членами Евросоюза.

Блокирование Венгрией выделение Украине дополнительных 18 млрд евро в 2023 году подтвердил председательствующий на заседании глава Минфина Чехии Збигнев Станюра. По его словам, союзники не смогли в целом принять проект, но Брюссель продолжит искать альтернативные решения по оказанию поддержки Украине, которые поддержат все государства.

"Это не охладит наши амбиции начать выделять нашу помощь Украине с начала января. Я прошу Комитет по вопросам экономики и финансов найти альтернативное решение. Это значит, что мы должны найти решение, которое поддержат все государства", — цитирует агенство чешского министра.

Отметим, что еще в начале ноября в СМИ появилась информация, что Венгрия на уровне министров блокирует выделение Украине дополнительных 18 млрд евро макрофинансовой помощи.

Также сообщалось, что Венгрия блокирует участие Украины в заседаниях НАТО.