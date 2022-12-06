Угорщина заблокувала виділення Україні додаткових 18 млрд євро

Додаткову макрофінансову допомогу Євросоюз планував спрямувати Києву в 2023 році.

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Угорщина заблокувала надання Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році під час засідання міністрів фінансів Європейського Союзу. Про це повідомило видання vg.hu із посиланням на рішення угорських чиновників.

Під час відкритої частини засідання Ради з економічних і фінансових питань Міністр фінансів Угорщини Міхай Варга висловився проти законодавчих поправок, що дозволяють виділити гроші Україні.

"Угорщина проти поправок у фінансове законодавство", — заявив профільний міністр, виступаючи в процесі засідання Ради з економічних і фінансових питань.

Йдеться про багаторічне фінансове законодавство, яке має бути затверджено всіма країнами-членами Євросоюзу.

Блокування Угорщиною виділення Україні додаткових 18 млрд євро у 2023 році підтвердив на засіданні голова Мінфіну Чехії Збігнєв Станюра. За його словами, союзники не змогли загалом ухвалити проєкт, але Брюссель продовжить шукати альтернативні рішення щодо надання підтримки Україні, які підтримають усі держави.

"Це не охолодить наші амбіції почати виділяти нашу допомогу Україні з початку січня. Я прошу Комітет із питань економіки та фінансів знайти альтернативне рішення. Це означає, що ми маємо знайти рішення, яке підтримають усі держави", — цитує агенство чеського міністра.

Зазначимо, що ще на початку листопада у ЗМІ з'явилася інформація, що Угорщина на рівні міністрів блокує надання Україні додаткових 18 млрд євро макрофінансової допомоги.

Також повідомлялося, що Угорщина блокує участь України у засіданнях НАТО.