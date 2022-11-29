Проти Кулеби: Угорщина блокує участь України в засіданнях НАТО, – ЗМІ

Цими днями у Бухаресті відбувається зустріч міністрів закордонних справ країн Альянсу, де, серед іншого, обговорюють і ситуацію в Україні. Проте глава МЗС Дмитро Кулеба на офіційну сесію потрапити не зміг через вето Будапешта.

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29-30 листопада у столиці Румунії Бухаресті відбувається зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО, де, серед іншого, обговорюється і ситуація в Україні. Однак глава МЗС Дмитро Кулеба потрапити на офіційну сесію не зміг через позицію Угорщини щодо цього питання. Про це пише видання Financial Times.

Як уточнюється, у межах зустрічі дипломати обговорюють способи розширення допомоги Києву. За таких умов у країнах Північноатлантичного Альянсу визнають великі проблеми з постачанням зброї та країни НАТО визнають наявність великих проблем із постачанням зброї та очевидною невідповідністю між швидкістю, з якою Україна її використовує, і темпами нових закупівель озброєння або його виробництва.

Проте голова зовнішньополітичного відомства України Дмитро Кулеба на офіційну сесію у Бухаресті потрапити не зміг.

"Будапешт не хотів, щоб він приходив на повноцінну офіційну сесію дводенної зустрічі", — пише видання.

Зрештою український дипломат змушений зустрічатися зі своїми колегами за вечерею для обговорення порядку денного.

Цю інформацію підтверджує "Європейська правда". Як вдалося з'ясувати журналістам, Угорщина блокує участь України у засіданнях військово-політичного блоку, починаючи з 2017 року. Про це, зокрема, розповів представник МЗС України Олег Ніколенко.

"Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна — НАТО вище рівня послів, починаючи з 2017 року", — прокоментував він.

Ніколенко також уточнив, що генеральний секретар організації Єнс Столтенберг, намагаючись обійти угорське блокування, скликав окрему зустріч глава МЗС за участю України. На ній планується обговорити подальшу військову допомогу Києву та відновлення енергетичної інфраструктури після російського обстрілу.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який неодноразово підтримував Москву, зробив нову заяву. Він вважає, що Європі потрібна суверенна Україна, щоб Росія не становила загрози для європейських країн.

Раніше ЗМІ розповідали, що Угорщина відправить Україні 187 млн ​​євро фінансової підтримки.