Росія буде загрозою для Європи, тому нам потрібна суверенна Україна, — прем'єр Угорщини Орбан

При цьому політик продовжив критикувати санкції Європи проти Росії та заявив, що у різних країн думки щодо цих санкцій розходяться.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який неодноразово підтримував Москву, та відомий своїми заявами про те, що за війну в Україні вина лежить на західних країнах, зробив нову заяву. Він вважає, що Європі потрібна суверенна Україна, щоб Росія не була загрозою для європейських країн. Про це повідомляє видання 24.hu.

Віктор Орбан, який є віцепрезидентом Міжнародного об'єднання християнських демократів, виступив із подібною заявою у суботу, 26 листопада, під час засідання конгресу цієї організації.

Оцінюючи європейську політичну ситуацію, Орбан заявив, що Європа зіткнулася з кількома викликами одночасно: війною в Україні, економічною кризою, нелегальною міграцією та поширенням західної неомарксистської ідеології.

Щодо війни в Україні, то прем'єр Угорщини вважає, що європейські країни мають одну мету: потрібно зробити все необхідне для того, щоб РФ не становила загрози безпеці Європи, а для цього потрібно, щоб Україна залишилася суверенною державою.

Щодо європейських санкцій проти Росії, то він продовжив їх критикувати і заявив про те, що у різних країн думки щодо цих санкцій розходяться.

Щодо економічних питань прем'єр-міністр Угорщини наголосив, що короткостроковою метою для Європи є запобігання рецесії. Але саме санкції проти Росії та високі ціни на енергоносії, спричинені війною в Україні, ускладнюють процес запобігання економічному спаду.

Як уже писав Фокус, Віктор Орбан нещодавно одягнув шарф з картою "Великої Угорщини" і таким чином зазіхнув на території України та Румунії. Адже до цієї держави в минулому входили українське Закарпаття, румунська Трансільванія, а також території Сербії, Хорватії, Австрії та Словаччини.

Пізніше, як уже писав Фокус, Орбан пояснив, навіщо одягнув шарф із Закарпаттям у складі Угорщини. Угорський прем'єр заявив, що не бачить у своєму вчинку нічого поганого.