Зазіхнув на території України та Румунії: Орбан одягнув шарф із картою "Великої Угорщини" (фото)

До складу "Великої Угорщини" входило українське Закарпаття, румунська Трансільванія, а також території Сербії, Хорватії, Австрії та Словаччини.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан одягнув шарф із зображенням карти "Великої Угорщини", до складу якої входили українське Закарпаття та румунська Трансільванія. У такому шарфі політик прийшов на зустріч із футболістом Балажем Джуджаком, який провів прощальний матч за збірну Угорщини. Кадри із зустрічі Орбан опублікував у своїх соціальних мережах.

На такий предмет одягу угорського прем'єр-міністра звернув увагу німецький ліберальний політик і депутат Європарламенту Даніель Фрейнд. Він назвав таку поведінку Орбана "обнадійливою для сусідів Угорщини".

"Прем'єр-міністр Угорщини у шарфі з картою Великої Угорщини. Як обнадійливо для сусідів Угорщини", — написав він.

Реакція МЗС Румунії

Міністерство закордонних справ Румунії передало послу Угорщини в Бухаресті своє рішуче несхвалення вчинку прем'єр-міністра Віктора Орбана.

"Будь-який ревізіоністський прояв, у якій би формі він не приймався, є неприйнятним усупереч нинішнім реаліям і спільно прийнятим Румунією та Угорщиною зобов'язанням будувати двосторонні відносини", — сказано в повідомленні дипломатичного відомства.

Реакція МЗС України

На момент написання цього тексту українські дипломати наразі не відреагували на шарф Віктора Орбана з картою "Великої Угорщини".

Що відомо про "Велику Угорщину"?

Терміном "Велика Угорщина" позначають території, що входили до Угорського Королівства. Згідно з Тріанонським договором 4 червня 1920 року, країна втратила українське Закарпаття, румунську Трансільванію, а також частини Сербії, Австрії, Хорватії та Словаччини. Договір був підписаний між державами-переможцями у Першій світовій війні та Угорщиною, яка програла війну.

[ + – ] Території "Великої Угорщини", що відійшли іншим державам

Нагадаємо, 13 листопада Фокус писав, що депутат угорського парламенту Ласло Тороцкаї вирішив привітати Польщу з Днем незалежності та побажав мати знову спільні кордони між двома державами, натякаючи на захоплення Закарпаття.

Раніше, 15 липня, глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що країна має сценарій "військової надзвичайної ситуації", щоб захистити угорців на Закарпатті.