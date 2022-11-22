Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Мир

Посягнул на территории Украины и Румынии: Орбан надел шарф с картой "Великой Венгрии" (фото)

Виктор Орбан в шарфе с картой "Великой Венгрии"
Фото: Скриншот | Виктор Орбан в шарфе с картой "Великой Венгрии"

В состав "Великой Венгрии" входило украинское Закарпатье, румынская Трансильвания, а также территории Сербии, Хорватии, Австрии и Словакии.

Related video

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан надел шарф с изображением карты "Великой Венгрии", в состав которой входили украинское Закарпатье и румынская Трансильвания. В таком шарфе политик пришел на встречу с футболистом Балажем Джуджаком, который провел прощальный матч за сборную Венгрии. Кадры со встречи Орбан опубликовал в своих социальных сетях.

На такой предмет одежды венгерского премьер-министра обратил внимание немецкий либеральный политик и депутат Европарламента Даниэль Фрейнд. Он назвал такое поведение Орбана "обнадеживающим для соседей Венгрии".

"Премьер-министр Венгрии в шарфе с картой Великой Венгрии. Как обнадеживающе для соседей Венгрии", — написал он.

Реакция МИД Румынии

Министерство иностранных дел Румынии передало послу Венгрии в Бухаресте свое решительное неодобрение поступка премьер-министра Виктора Орбана.

"Любое ревизионистское проявление, в какой бы форме оно ни принималось, неприемлемо вопреки нынешним реалиям и совместно принятым Румынией и Венгрией обязательствам строить двусторонние отношения", — сказано в сообщении дипломатического ведомства.

Реакция МИД Украины

На момент написания этого текста украинские дипломаты пока не отреагировали на шарф Виктора Орбана с картой "Великой Венгрии".

Что известно о "Великой Венгрии"?

Термином "Великая Венгрия" обозначают территории, которые входили в Венгерское Королевство. Согласно Трианонскому договору 4 июня 1920 года, страна потеряла украинское Закарпатье, румынскую Трансильванию, а также части Сербии, Австрии, Хорватии и Словакии. Договор был подписан между государствами-победителями в Первой мировой войне и Венгрией, которая проиграла войну.

Территории "Великой Венгрии", которые отошли другим государствам Fullscreen
Территории "Великой Венгрии", которые отошли другим государствам

Напомним. 13 ноября Фокус писал, что депутат венгерского парламента Ласло Тороцкаи решил поздравить Польшу с Днем независимости и пожелал иметь снова общие границы между двумя государствами, намекая на захват Закарпатья.

Ранее, 15 июля, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что у страны есть сценарий "военной чрезвычайной ситуации", чтобы защитить венгров на Закарпатье.