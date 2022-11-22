Посягнул на территории Украины и Румынии: Орбан надел шарф с картой "Великой Венгрии" (фото)

В состав "Великой Венгрии" входило украинское Закарпатье, румынская Трансильвания, а также территории Сербии, Хорватии, Австрии и Словакии.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан надел шарф с изображением карты "Великой Венгрии", в состав которой входили украинское Закарпатье и румынская Трансильвания. В таком шарфе политик пришел на встречу с футболистом Балажем Джуджаком, который провел прощальный матч за сборную Венгрии. Кадры со встречи Орбан опубликовал в своих социальных сетях.

На такой предмет одежды венгерского премьер-министра обратил внимание немецкий либеральный политик и депутат Европарламента Даниэль Фрейнд. Он назвал такое поведение Орбана "обнадеживающим для соседей Венгрии".

"Премьер-министр Венгрии в шарфе с картой Великой Венгрии. Как обнадеживающе для соседей Венгрии", — написал он.

Реакция МИД Румынии

Министерство иностранных дел Румынии передало послу Венгрии в Бухаресте свое решительное неодобрение поступка премьер-министра Виктора Орбана.

"Любое ревизионистское проявление, в какой бы форме оно ни принималось, неприемлемо вопреки нынешним реалиям и совместно принятым Румынией и Венгрией обязательствам строить двусторонние отношения", — сказано в сообщении дипломатического ведомства.

Реакция МИД Украины

На момент написания этого текста украинские дипломаты пока не отреагировали на шарф Виктора Орбана с картой "Великой Венгрии".

Что известно о "Великой Венгрии"?

Термином "Великая Венгрия" обозначают территории, которые входили в Венгерское Королевство. Согласно Трианонскому договору 4 июня 1920 года, страна потеряла украинское Закарпатье, румынскую Трансильванию, а также части Сербии, Австрии, Хорватии и Словакии. Договор был подписан между государствами-победителями в Первой мировой войне и Венгрией, которая проиграла войну.

[ + – ] Территории "Великой Венгрии", которые отошли другим государствам

Напомним. 13 ноября Фокус писал, что депутат венгерского парламента Ласло Тороцкаи решил поздравить Польшу с Днем независимости и пожелал иметь снова общие границы между двумя государствами, намекая на захват Закарпатья.

Ранее, 15 июля, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что у страны есть сценарий "военной чрезвычайной ситуации", чтобы защитить венгров на Закарпатье.