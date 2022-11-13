"До встречи": Венгерский депутат пожелал иметь с Польшей общие границы, намекая на Закарпатье

В честь Дня независимости Польши Ласло Тороцкаи опубликовал фотографию, которая была сделанная после захвата Венгрией Закарпатья в 1939 году, где поляк и венгр жмут руку у пограничного столба.

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Депутат венгерского парламента и основатель крайне правой партии "Движение "Наша родина" Ласло Тороцкаи решил поздравить Польшу с Днем независимости. В честь этого политик пожелал снова иметь общую границу между двумя государствами, намекая на захват Закарпатья. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Сегодня День независимости Польши. Боже, благослови Польшу! До встречи на общей польско-венгерской границе!", — написал он 11 ноября.

Он опубликовал фотографию, которая была сделанная после захвата Венгрией Закарпатья в 1939 году, где поляк и венгр жмут руку у пограничного столба. В то время украинский регион принадлежал Чехословакии.

Реакция МИД Украины

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал призыв венгерского депутата к изменению государственных границ неприемлемым. Он также призвал правительство Венгрии осудить "безответственные заявления".

"Призыв венгерского депутата Ласло Тороцкаи к пересмотру государственных границ неприемлем. Призываем правительство Венгрии осудить такие безответственные высказывания, которые подвешивают двусторонние отношения и не отвечают духу добрососедства", — написал он.

Что известно о Ласло Тороцкаи?

Словацкое издание Refresher пишет, что в 2006 венгерский депутат организовал антисловацкую демонстрацию в Будапеште, на которой были сожжены словацкие национальные символы. В том же году его выслали из Словакии на пять лет за то, что он хотел организовать акцию протеста против этнических инцидентов в Словакии. Однако словацкая полиция запретила протест.

Кроме того, он изменил свою фамилию Тот из-за того, что она раньше была венгерским термином для обозначения словаков.

Напомним, 7 сентября сообщалось, что в Венгрии выпустили антиукраинский учебник по географии. Авторы из госцентра OFI называют Ужгород, Мукачево и Хуст "венгерскими городами" и утверждают, что война в Украине началась из-за языка и статуса Крыма.

Ранее, 15 июля глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт может вступить в войну в Украине, чтобы защитить венгров, которые проживают на Закарпатье.