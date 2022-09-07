"Гражданская война и русские на Донбассе": в Венгрии выпустили антиукраинский учебник (фото)

Авторы из госцентра OFI называют Ужгород, Мукачево и Хуст "венгерскими городами" и утверждают, что война в Украине началась из-за языка и статуса Крыма.

Власти Венгрии должны исправить неправдивую информацию об Украине, которая изложена в школьном учебнике по географии. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Скандал с антиукраинским учебником в Венгрии — предыстория

В частности, государственный центр Венгрии OFI разработал учебник географии для 8-го класса для обязательного изучения, в котором содержится антиукраинская пропаганда.

Авторы допустили ошибки не только в географическом плане, но и политическом. Например, обязательный учебник рассказывает детям, что в Карпаты являются единственными горами в Украине, у подножия которых расположены "венгерские города "Унгвар (Ужгород), Мункач (Мукачево) и Хуст".

Более того, государственный центр OFI утверждает, что в нашей стране продолжается гражданская война, а в оккупированном Крыму преобладает русское население.

"В густонаселенной Украине распределение национальностей очень неравномерно. Большинство — украинцы, но есть значительная доля русских на востоке страны, и они составляют большинство в Крыму. Два восточнославянских языка (русский и украинский) похожи. В русскоязычных районах страны 1/5 часть населения говорит на смешанном русско-украинском языке. Несмотря на это, две этнические группы часто враждуют друг с другом. Эти этнические группы спровоцировали вооруженный конфликт из-за Крыма", — говорится в учебнике, который является обязательным для изучения.

Также сказано, что население Украины стремительно снижается за счет низкого уровня жизни и эмиграции. Однако, авторы учебника из госцентра OFI умалчивают, что в нашей стране продолжается полномасштабная война, развязанная Россией.

"Здоровье населения оставляет желать лучшего, продолжительность жизни почти самая низкая на континенте… Общая экономическая ситуация в стране не является благоприятной для венгров, а Карпаты — один из самых отсталых регионов", — сказано в учебнике для учеников 8 класса.

Статью, посвященную нашей стране, авторы дополнили пропагандистской картинкой, на которой Украину разрывают российский медведь и мужчины в символике США и Евросоюза.

"Кому Украина должна принадлежать?", — подписали авторы пропагандистскую картинку в учебнике.

[ + – ] В Венгрии выпустили антиукраинский учебник для 8-х классов

Скандал с антиукраинским учебником в Венгрии — реакция МИД Украины

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко отреагировал на презентацию учебника для 8-х классов и призвал власти Венгрии удалить из него антиукраинскую и неправдивую информацию.

"Вчера украинские дипломаты провели встречу в венгерском внешнеполитическом ведомстве, во время которой отметили неприемлемость представления недостоверных и искаженных фактов об Украине. Требуем скорейшего исправления ложной информации в учебнике", — добавил Николенко, комментируя презентацию школьного учебника в Венгрии.

Стоит отметить, что ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призывал страны Евросоюза остановить поставки вооружения в Украину.

Также сообщалось, что Венгрия может стать участником полномасштабной войны в Украине с целью "защиты венгерского населения".