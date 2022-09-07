"Громадянська війна та росіяни на Донбасі": в Угорщині випустили антиукраїнський підручник (фото)

Автори з держцентру OFI називають Ужгород, Мукачево та Хуст "угорськими містами" і стверджують, що війна в Україні почалася через мову та статус Криму.

Влада Угорщини має виправити неправдиву інформацію про Україну, яка викладена у шкільному підручнику з географії. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Скандал з антиукраїнським підручником в Угорщині — передісторія

Зокрема, державний центр Угорщини OFI розробив підручник з географії для 8-го класу для обов'язкового вивчення, в якому міститься антиукраїнська пропаганда.

Автори припустилися помилок не тільки в географічному плані, а й у політичному. Наприклад, обов'язковий підручник розповідає дітям, що в Карпати є єдиними горами в Україні, біля підніжжя яких розташовані "угорські міста Унгвар (Ужгород), Мункач (Мукачево) та Хуст".

Щобільше, державний центр OFI стверджує, що в нашій країні триває громадянська війна, а в окупованому Криму переважає російське населення.

"У густонаселеній Україні розподіл національностей дуже нерівномірний. Більшість — українці, але є значна частка росіян на сході країни, і вони становлять більшість у Криму. Дві східнослов'янські мови (російська та українська) схожі. У російськомовних районах країни 1/5 частина населення говорить на змішаній російсько-українській мові. Попри це, дві етнічні групи часто ворогують одна з одною. Ці етнічні групи спровокували збройний конфлікт через Крим", — йдеться у підручнику, який є обов'язковим для вивчення.

Також сказано, що населення України стрімко знижується через низький рівень життя та еміграції. Проте автори підручника з держцентру OFI замовчують, що в нашій країні триває повномасштабна війна, розв'язана Росією.

"Здоров'я населення залишає бажати кращого, тривалість життя майже найнижча на континенті... Загальна економічна ситуація в країні не є сприятливою для угорців, а Карпати — один із найвідсталіших регіонів", — сказано у підручнику для учнів 8 класу.

Статтю, присвячену нашій країні, автори доповнили пропагандистською картинкою, на якій Україну розривають російський ведмідь та чоловіки у символіці США та Євросоюзу.

"Кому Україна має належати?" — підписали автори пропагандистську картинку у підручнику.

[ + – ] В Угорщині випустили антиукраїнський підручник для 8-х класів

Скандал з антиукраїнським підручником в Угорщині — реакція МЗС України

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко відреагував на презентацію підручника для 8-х класів та закликав владу Угорщини видалити з нього антиукраїнську та неправдиву інформацію.

"Вчора українські дипломати провели зустріч в угорському зовнішньополітичному відомстві, під час якої наголосили на неприйнятності подання недостовірних та спотворених фактів про Україну. Вимагаємо якнайшвидшого виправлення хибної інформації у підручнику", — додав Ніколенко, коментуючи презентацію шкільного підручника в Угорщині.

Варто зазначити, що раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав країни Євросоюзу зупинити постачання озброєння в Україну.

Також повідомлялося, що Угорщина може стати учасником повномасштабної війни в Україні з метою "захисту угорського населення".