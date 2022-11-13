"До зустрічі": Угорський депутат побажав мати з Польщею спільні кордони, натякаючи на Закарпаття

На честь Дня незалежності Польщі Ласло Тороцкай опублікував фотографію, зроблену після захоплення Угорщиною Закарпаття у 1939 році, де поляк та угорець тиснуть руку біля прикордонного стовпа.

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Депутат угорського парламенту та засновник вкрай правої партії "Рух "Наша батьківщина" Ласло Тороцкай вирішив привітати Польщу з Днем незалежності. На честь цього політик побажав знову мати спільний кордон між двома державами, натякаючи на захоплення Закарпаття. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Сьогодні День незалежності Польщі. Боже, благослови Польщу! До зустрічі на спільному польсько-угорському кордоні!", — написав він 11 листопада.

Він опублікував фотографію, яка була зроблена після захоплення Угорщиною Закарпаття у 1939 році, де поляк та угорець тиснуть руку біля прикордонного стовпа. На той час український регіон належав Чехословаччині.

Реакція МЗС України

Прессекретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко назвав заклик угорського депутата до зміни державних кордонів неприйнятним. Він також закликав уряд Угорщини засудити "безвідповідальні заяви".

"Заклик угорського депутата Ласло Тороцкая до перегляду державних кордонів неприйнятний. Закликаємо уряд Угорщини засудити такі безвідповідальні висловлювання, які підвішують двосторонні відносини та не відповідають духу добросусідства", — написав він.

Що відомо про Ласло Тороцкая?

Словацьке видання Refresher пише, що у 2006 угорський депутат організував антисловацьку демонстрацію у Будапешті, на якій було спалено словацькі національні символи. У тому ж році його вислали зі Словаччини на п'ять років через те, що він хотів організувати акцію протесту проти етнічних інцидентів у Словаччині. Проте словацька поліція заборонила протест.

Крім того, він змінив своє прізвище Тот через те, що воно раніше було угорським терміном для позначення словаків.

Нагадаємо, 7 вересня повідомлялося, що в Угорщині випустили антиукраїнський підручник з географії. Автори з держцентру OFI називають Ужгород, Мукачеве та Хуст "угорськими містами" і стверджують, що війна в Україні почалася через мову та статус Криму.

Раніше, 15 липня, глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт може вступити у війну в Україні, щоб захистити угорців, які проживають на Закарпатті.