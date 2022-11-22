"Поза політикою": Орбан пояснив, навіщо одягнув шарф із Закарпаттям у складі Угорщини

Політик заявив, що не бачить у своєму вчинку нічого поганого і вважає його таким, який перебуває поза політикою.

Related video

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пояснив, чому вдягнув шарф із зображенням карти "Великої Угорщини", до складу якої входило й українське Закарпаття. Своє пояснення політик опублікував на офіційній сторінці у фейсбуці.

"Футбол — це не політика. Не бачитимемо в ньому того, чого немає. Збірна Угорщини — команда кожного угорця, де б він не жив", — написав прем'єр-міністр Угорщини.

[ + – ] Віктор Орбан пояснив, чому вдягнув на публічний захід провокаційний шарф Фото: Скриншот

Скандал із шарфом Орбана: що сталося

Віктор Орбан одягнув шарф із зображенням карти "Великої Угорщини", до складу якої входили українське Закарпаття та румунська Трансільванія, і у такому вигляді прийшов на зустріч із футболістом Балажем Джуджаком, який провів прощальний матч за збірну Угорщини.

Політик поділився кадрами із цього заходу у соціальних мережах.

Зауважимо, що до складу "Великої Угорщини" у межах до 1920 року входили нинішні території Австрії, Словаччини, Румунії Хорватії, Сербії та України.

Зауважимо, що це вже не перший випадок згадки про "Велику Угорщину". 2020 року Орбан опублікував фотографію глобуса, на якому також зображені кордони Королівства Угорщина до закінчення Першої світової війни. Тоді це викликало обурення, особливо у Хорватії та Румунії.

Нагадаємо, посла Угорщини викликали до МЗС України через шарф Орбана із Закарпаттям. Шарф з картою "Великої Угорщини", до якої входило українське Закарпаття, Київ розцінює як зазіхання на територіальну цілісність і чекає на спростування від Будапешта.

Крім того, влітку глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що країна має сценарій "воєнної надзвичайної ситуації", щоб захистити угорців на Закарпатті.