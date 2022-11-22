"Чекаємо вибачень": посла Угорщини викликають в МЗС України через шарф Орбана із Закарпаттям

Шарф із картою "Великої Угорщини", до якої входило українське Закарпаття, Київ розцінює як зазіхання на територіальну цілісність і чекає на спростування від Будапешта.

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Міністерство закордонних справ України викликає посла Угорщини через інцидент із прем'єр-міністром Віктором Орбаном, який одягнув шарф із карткою "Великої Угорщини" з українським Закарпаттям. Про це у вівторок, 22 листопада, повідомив офіційний представник МЗС України Олег Ніколенко у своєму Facebook.

Дипломат зазначив, що пропагування в Угорщині ідей ревізіонізму не сприяє розвитку відносин між державами і не відповідає принципам європейської політики.

"В МЗС України буде запрошено угорського посла, до відома якого буде доведено неприйнятність вчинку Віктора Орбана", — заявив Ніколенко.

Офіційний Київ очікує на офіційні вибачення від угорської сторони та спростування зазіхання на територіальну цілісність України, додав представник МЗС.

Зазначимо, на карті "Великої Угорщини", зображеній на шарфі Орбана, зображено сучасні території України, Румунії, Сербії, Хорватії, Австрії та Словаччини. Відомо, що шарф глава угорського уряду вдягнув на зустріч із футболістом Балажем Джуджаком, який провів прощальний матч за збірну Угорщини.

Міністерство закордонних справ Румунії вже передало послу Угорщини в Бухаресті своє рішуче несхвалення вчинку прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Нагадаємо, 13 листопада депутат угорського парламенту Ласло Тороцкаї вирішив привітати Польщу з Днем незалежності та побажав мати знову спільні кордони між двома державами, натякаючи на захоплення Закарпаття. А влітку глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що країна має сценарій "військової надзвичайної ситуації", щоб захистити угорців на Закарпатті.