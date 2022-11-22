"Ждем извинений": посла Венгрии вызывают в МИД Украины из-за шарфа Орбана с Закарпатьем

Шарф с картой "Великой Венгрии", в которую входило украинское Закарпатье, Киев расценивает как посягательство на территориальную целостность и ожидает опровержения от Будапешта.

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Министерство иностранных дел Украины вызывает посла Венгрии из-за инцидента с премьер-министром Виктором Орбаном, который надел шарф с картой "Великой Венгрии" с украинским Закарпатьем. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко в своем Facebook.

Дипломат отметил, что пропагандирование в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию отношений между государствами и не соответствует принципам европейской политики.

"В МИД Украины будет приглашен венгерский посол, к сведению которого будет доведена неприемлемость поступка Виктора Орбана", — заявил Николенко.

Официальный Киев ожидает официальных извинений от венгерской стороны и опровержения посягательства на территориальную целостность Украины, добавил представитель МИД.

Отметим, на карте "Великой Венгрии", изображенной на шарфе Орбана, отображены современные территории Украины, Румынии, Сербии, Хорватии, Австрии и Словакии. Известно, что шарф глава венгерского правительства надел на встречу с футболистом Балажем Джуджаком, который провел прощальный матч за сборную Венгрии.

Министерство иностранных дел Румынии уже передало послу Венгрии в Бухаресте свое решительное неодобрение поступка премьер-министра Виктора Орбана.

Напомним, 13 ноября депутат венгерского парламента Ласло Тороцкаи решил поздравить Польшу с Днем независимости и пожелал иметь снова общие границы между двумя государствами, намекая на захват Закарпатья. А летом глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что у страны есть сценарий "военной чрезвычайной ситуации", чтобы защитить венгров на Закарпатье.