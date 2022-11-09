Угорщина заблокувала план ЄС щодо допомоги Україні у розмірі 18 млрд євро, — Bloomberg

Єврокомісія пропонує надати Києву кредити на стабільнішій основі, але Будапешт, за даними журналістів, не хоче виділяти додаткові кошти.

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Угорщина заблокувала план Європейського Союзу щодо підтримки України в умовах повномасштабної війни. Про це повідомляє агентство Bloomberg, посилаючись на свої обізнані джерела.

За даними журналістів, напередодні в Брюсселі відбулася зустріч міністрів фінансів Європейського Союзу, на якій обговорювалися внесення змін до пакету допомоги Україні у розмірі 18 мільярдів євро. ЄС вказану суму планує відправити Києву для підтримки в умовах повномасштабної війни.

Водночас, як стверджує Bloomberg, Угорщина заблокувала план Євросоюзу щодо надання грошової допомоги Україні.

У середу, 9 листопада, під час засідання Європейська комісія запропонує виділити Києву пільгові кредити на більш стабільній основі, але ця ініціатива вимагатиме використання додаткового простору, який є у бюджеті політичного блоку.

"Міністр фінансів Угорщини Міхалі Варга заявив своїм колегам, що він не підтримає такий варіант, який вимагає одностайної підтримки 27 урядів", — наголосили журналісти, повідомляючи про блокування Будапештом плану ЄС щодо підтримки України у розмірі 18 млрд євро.

Варто зазначити, що на початку поточного тижня глава МЗС Угорщини Петер Сіярто також заявив, що Будапешт не має наміру підтримувати план довгострокової фінансової підтримки України, представлений головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

За його словами, угорський уряд уже начебто надав значний обсяг фінансової підтримки Києву та не планує вкладати додаткові кошти в ініціативу Європейської комісії. У цьому контексті Сіярто згадав пандемію коронавірусу та заявив, що схожа довгострокова підтримка не показала своєї ефективності під час коронакризи.

"Ми готові продовжувати фінансову підтримку на двосторонній основі, на основі двосторонньої угоди між Україною та Угорщиною. Але ми, звичайно, не підтримуватимемо жодних спільних запозичень Євросоюзу в цій сфері", — продовжив дипломат і розкритикував введені проти Росії санкції, які, на його думку, спровокували економічні проблеми усередині ЄС.

Зазначимо, що в жовтні у західних ЗМІ з'явилася інформація, що Угорщина та Сербія збираються будувати новий нафтопровід для постачання нафти з Росії.

Також повідомлялося, що Угорщина виступає проти запровадження нових санкцій Росії як покарання за повномасштабне вторгнення та окупацію українську територій.