Натомість дешево: Угорщина та Сербія збираються будувати новий нафтопровід для постачання нафти з Росії

У Угорському уряді заявили, що новий нафтопровід буде під'єднано до "Дружби". Південна частина цієї магістральної мережі проходить територією України.

Related video

Офіційний представник угорського уряду Золтан Ковач повідомив, що Угорщина та Сербія збудують нафтопровід, яким транспортуватиметься сира нафта з Росії. Про це чиновник написав у себе в Twitter.

За його словами, Новий нафтопровід дасть можливість забезпечувати Сербію дешевшою сирою нафтою російської марки Urals. Трубу підключать до вже існуючого нафтопроводу "Дружба".

"Олександр Вуйчич та прем'єр-міністр Орбан домовилися про будівництво нафтопроводу до Угорщини", — написав Ковач.

Також угорський чиновник заявив, що на цю мить постачання нафти здійснюється спеціальним трубопроводом, який проходить територією Хорватії, проте надалі це стане нереалізованим через введені Євросоюзом санкції проти Росії.

Раніше міністр технологій і промисловості Угорщини Ласло Палькович заявив, що країна збирається позбутися російського газу до 2050 року. Це відбуватиметься коштом масштабної електрифікації всіх регіонів. При цьому, як пише видання Portfolio.hu, це буде зроблено лише в тому випадку, якщо умови не зміняться.

Що таке нафтопровід "Дружба"?

Дружба – це велика мережа магістральних нафтопроводів. Найбільша у світі. Мережа була побудована ще в 1960-і роки СРСР для того, щоб доставляти нафту до дружніх Москв країни Соціалістичного табору. Серед них – Угорщина, Чехословаччина, Польща, а також НДР. Південна частина нафтопроводу також проходить територією України.

Раніше Фокус повідомляв, що після обстрілів України впала Мосбіржа. Обвалився та індекс РТС: він знизився на 13% і становить 909,26 пункту.

Крім того, редакція писала, що у МВФ розповіли, на що 1,3 млрд доларів допомоги для України. У МВФ заявили, що українська влада заслуговує на велику похвалу за збереження значного ступеня макрофінансової стабільності.

Ще нагадаємо, що Газпром заборгував Нафтогазу $200 млн за транзит газу через Україну. Компанія готується до можливої зупинки Росією транзиту газу через Україну.