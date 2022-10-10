Гірше було лише в 90-х: після обстрілів України впала Мосбіржа

Обвалився й індекс РТС: він знизився на 13% і становить 909,26 пункту.

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Після масованого обстрілу України 10 жовтня 2022 року в Росії нижче максимуму травня 2008 року впав індекс Мосбіржі. Про це вранці свідчили дані сайту біржі.

Так, індекс Мосбіржі впав до позначки 1780,39 пункту, тобто відкотився на позиції 14-річної давності. За даними видання "Інтерфакс", на початку торгів індекс знизився відразу на 11,9%, а акції з найбільшою стабільністю впали на Мосбіржі приблизно на 26,4%.

[ + – ] Індекс Мосбіржі впав до позначки 1780,39 пункту

Обвалився й індекс РТС: він знизився на 13% і становить 909,26 пункту.

Як писав Фокус, попередній обвал на біржі стався після того, як глава Кремля Володимир Путін оголосив про мобілізацію та проведення референдумів на окупованій російськими військами частині України.

Раніше також повідомлялося, що Путін звинуватив Україну в тероризмі та пригрозив "жорсткими відповідями". За словами президента РФ, київські спецслужби підірвали Кримський міст, вчинили кілька терактів на Курській АЕС і мали намір пошкодити газопровід "Турецький потік".

Водночас у Києві й області після масованих ракетних обстрілів уранці 10 жовтня заявили про аварійні відключення світла через удари по енергетичній інфраструктурі.