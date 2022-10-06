"Навала орди": Росія відправляє в Україну 150 тисяч мобілізованих, — Резніков

Новобранців помітили на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Генштаб ЗСУ обіцяє гідно зустріти загарбників, що прибули.

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Росія відправляє перші 150 тисяч мобілізованих для поповнення частин на фронті. Про це сказав міністр оборони України Олексій Резніков на конференції "Без рожевих окулярів. Бізнес та держава під час війни", пише агентство "Інтерфакс-Україна".

Наступні 150 тисяч, за оцінкою міністра, підготують за 2-3 місяці і далі ухвалять рішення, як їх використати.

Новобранців, яких командування РФ кине на фронт, треба ще одягнути, нагодувати та озброїти, продовжив він.

Після початку повномасштабної війни в Україні російські війська втратили лише вбитими понад 50 тисяч людей, до них треба додати у 2-3 рази більше втрат пораненими, зауважив Рєзніков.

[ + – ] Російських новобранців треба ще одягнути, нагодувати та озброїти, зауважив Олексій Резніков.

Міністр оборони України наголошує на готовності Генштабу ЗСУ до можливих дій ворога.

Щоб правильно реагувати на російську мобілізацію, за словами Резнікова, необхідно збільшити допомогу зброєю та боєприпасами від країн Заходу. Тоді українці "гідно зустрінуть чергову навалу орди", зауважив міністр.

Глава Міноборони згадав про зустріч із західними союзниками у форматі "Рамштайн", яка запланована наступного тижня у Брюсселі.

"Нам дуже аплодують за дві наші контрнаступальні операції і хочуть під це надавати підтримку", – сказав Резніков.

Міністр оборони заявив про збільшення виробництва озброєння та боєприпасів в Україні.

Нагадаємо, що пропагандисти з "ДНР" розповідали про перекидання мобілізованих росіян на окуповані території Херсонської та Запорізької областей. Там вони проходять вогневу підготовку, метають гранати та вивчають російське озброєння.

Зазначимо, що росіяни не надто рвуться на фронт. За оцінкою РНБО України, кількість громадян РФ, які втекли з країни, вдвічі більша за мобілізовані. У Росії розпочинаються локальні бунти — військові не хочуть воювати і вирушати на навчання.

Покликані на війну в Україні росіяни з Уфи та Челябінська живуть у важких умовах — їм доводиться мерзнути, голодувати та спати одягненими на матрацах із клопами.