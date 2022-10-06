"Нашествие орды": Россия направляет в Украину 150 тысяч мобилизованных, – Резников

Новобранцев замечали на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Генштаб ВСУ обещает достойно встретить прибывших захватчиков.

Related video

Россия направляет первые 150 тысяч мобилизованных на пополнение частей на фронте. Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников на конференции "Без розовых очков. Бизнес и государство во время войны", пишет агентство "Интерфакс-Украина".

Следующие 150 тысяч, по оценке министра, подготовят за 2-3 месяца и далее примут решение, как их использовать.

Новобранцев, которых командование РФ бросит на фронт, нужно еще одеть, накормить и вооружить, продолжил он.

После начала полномасштабной войны в Украине российские войска потеряли только убитыми более 50 тысяч человек, к ним надо добавить в 2-3 раза больше потерь ранеными, заметил Резников.

[ + – ] Российских новобранцев нужно еще одеть, накормить и вооружить, заметил Алексей Резников

Министр обороны Украины подчеркивает готовность Генштаба ВСУ к возможным действиям врага.

Чтобы правильно реагировать на российскую мобилизацию, по словам Резникова, необходимо увеличить помощь оружием и боеприпасами от стран Запада. Тогда украинцы "достойно встретят очередное нашествие орды", заметил министр.

Глава Минобороны вспомнил о встрече с западными союзниками в формате "Рамштайн", которая запланирована на следующей неделе в Брюсселе.

"Нам очень аплодируют за 2 наши контрнаступательные операции и хотят под это оказывать поддержку", – сказал Резников.

Министр обороны заявил об увеличении производства вооружения и боеприпасов в Украине.

Напомним, что пропагандисты из "ДНР" рассказывали о переброске мобилизованных россиян на оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей. Там они проходят огневую подготовку, метают гранаты и изучают российское вооружение.

Отметим, что россияне не особо рвутся на фронт. По оценке СНБО Украины, число граждан РФ, которые бежали из страны, в 2 раза больше мобилизованных. В России начинаются локальные бунты — военные не хотят воевать и отправляться на учения.

Призванные на войну в Украине россияне из Уфы и Челябинска живут в тяжелых условиях — им приходится мерзнуть, голодать и спать одетыми на матрасах с клопами.