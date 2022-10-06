Для затыкания дыр на фронте: мобилизованные прибыли в Херсонскую и Запорожскую области

Официально оккупанты заявляют, что мобилизованные будут проходить доподготовку и обучение на полигонах. Однако более вероятный вариант их переброски в места прорыва ВСУ.

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В РФ начали перебрасывать мобилизованные россиян в оккупированные части Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщают пропагандисты "ДНР".

5 октября вышел репортаж с пропагандистом Романом Клеменюком, который заявил, что мобилизованные граждане прибыли в Херсонскую область для подготовки на полигоне. Они занимаются огневой подготовкой, метанием гранат, а также осваивают российское вооружение.

6 октября появился похожий репортаж от пропагандистов, которые показали мобилизованных в Запорожской области. Заявлялось, что они уже прошли базовую подготовку на территории РФ. Однако оккупанты повторяют все тоже самое, но уже в Запорожской области. Утверждается, что многие из военных имеют боевой опыт и якобы пришли в военкоматы добровольно.

В телеграм-канале Vae Victis предполагают, что на самом деле цель прибытия мобилизованных не огневая подготовка и дообучение, а затыкание дыр на фронте. В случае дальнейших прорывов ВСУ их сразу же перебросят на те участки. Поэтому из этого следует вывод, что командование ВС РФ уже начало насыщать линию фронта военными с плохой подготовкой.

Напомним, в ОП заявили, что на самом деле в РФ мобилизовали 92 тысячи человек. Однако их подготовка и снабжение в плохом состоянии.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что им удалось мобилизовать 200 тысяч человек. Их планируют применять вместе с уже находящимися в Украине подразделениями.