Более 200 тыс. человек пополнили войска РФ в ходе мобилизации, — Шойгу (видео)

Минобороны РФ обещает применять мобилизованных на войне только вместе с уже находящимися в Украине подразделениями.

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В рамках так называемой частичной мобилизации в РФ в Вооруженные силы государства-агрессора прибыли более 200 тысяч человек. Об этом в ходе выступления во вторник, 4 октября, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает "РИА Новости".

"На сегодня (в рамках мобилизации) в Вооруженные силы РФ прибыло свыше 200 тысяч человек", — сказал глава оборонного ведомства РФ.

По словам Шойгу, обучение новобранцев происходит на 80 полигонах и в 6 учебных центрах, а в районы боевых действий они должны будут направиться только после подготовки. При этом министр обороны РФ заверил, что применение мобилизованных планируется только "совместно с теми подразделениями, которые уже участвуют в спецоперации" в Украине.

"В ходе мобилизации военкоматы приходит большое количество добровольцев… Крайне важно внимательно подходить к каждому такому обращению и никому не отказывать, если нет серьезных оснований", — сказал российский министр.

Шойгу добавил, что в ходе осеннего призыва на срочную службу прибудут 120 тысяч человек, а все заканчивающие служить "возвращаются по домам". Министр заверил, что вновь призванные "будут направлены в подразделения, которые не задействованы в спецоперации".

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале так называемой частичной мобилизации для обеспечения целей российских войск в войне против Украины. В свою очередь министр обороны России заявил, что в рамках мобилизации власти собираются призвать 300 тыс. человек.

По данным СМИ, засекреченный пункт указа Путина о мобилизации позволяет набрать в армию до 1 миллиона человек. В Кремле эти сообщения опровергли.