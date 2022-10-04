Понад 200 тис. осіб поповнили війська РФ під час мобілізації, — Шойгу (відео)

Міноборони РФ обіцяє застосовувати мобілізованих на війні тільки разом із підрозділами, що вже перебувають в Україні.

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У межах так званої часткової мобілізації в РФ до Збройних сил держави-агресора прибули понад 200 тисяч осіб. Про це під час виступу у вівторок, 4 жовтня, заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу, повідомляє "РИА Новости".

"На сьогодні (в межах мобілізації) до Збройних сил РФ прибуло понад 200 тисяч осіб", — сказав глава оборонного відомства РФ.

За словами Шойгу, навчання новобранців відбувається на 80 полігонах та у 6 навчальних центрах, а до районів бойових дій вони повинні будуть попрямувати лише після підготовки. При цьому міністр оборони РФ запевнив, що застосування мобілізованих планується лише "разом із тими підрозділами, які вже беруть участь у спецоперації" в Україні.

"Під час мобілізації у військкомати приходить велика кількість добровольців... Вкрай важливо уважно підходити до кожного такого звернення і нікому не відмовляти, якщо немає серйозних підстав", — сказав російський міністр.

Шойгу додав, що в процесі осіннього призову на термінову службу прибудуть 120 тисяч осіб, а всі, хто закінчує служити, "повертаються додому". Міністр запевнив, що новопризначені "будуть спрямовані до підрозділів, які не задіяні у спецоперації".

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про початок так званої часткової мобілізації для забезпечення цілей російських військ у війні проти України. Зі свого боку міністр оборони Росії заявив, що в межах мобілізації влада збирається призвати 300 тис. осіб.

За даними ЗМІ, засекречений пункт указу Путіна про мобілізацію дозволяє набрати в армію до 1 мільйона людей. У Кремлі ці повідомлення спростували.