"Повідомлення про мобілізацію мільйона росіян — брехня", — Пєсков

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков не підтвердив те, що у закритому пункті наказу Путіна йдеться у мільйоні мобілізованих. Глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив про 300 тисяч резервістів, проте ця цифра не згадується в офіційних документах.

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У Кремлі не підтвердили інформацію про те, що в закритому пункті указу Путіна про часткову мобілізацію може йтися про необхідність призову мільйона жителів РФ. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков прокоментував цю інформацію, назвавши повідомлення брехнею, повідомляє прокремлівське інформагентство "РИА Новости".

Журналісти видання "Новая газета-Европа" з посиланням на неназване джерело в адміністрації російського президента написали, що 7-й пункт путінського указу про часткову мобілізацію, який тримається в секреті, дає можливість військовому командуванню призвати на службу мільйон резервістів.

Напередодні глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що планується призвати 300 тис. резервістів — людей певних спеціальностей із бойовим досвідом. Водночас цієї цифри в указі на офіційних урядових ресурсах немає.

Усі чоловіки у віці 18-27 років повинні протягом року пройти військову підготовку.

Раніше Фокус повідомляв, що у РФ почали шукати винних за невдачі військ у Харківській області, проводяться кадрові чистки. Журналісти повідомляють, що структура військового командування ЗС РФ має безладний характер, а керівника підрозділами під Харковом зняли з посади.

Нагадаємо, що Ізраїль передав Україні розвіддані про іранські дрони, які російські війська отримали від Тегерана. Але водночас Київ чекає на детальнішу інформацію і пропонує Тель-Авіву розробити "діалоговий коридор" з питань Близького Сходу.