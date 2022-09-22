В России ищут виновных за неудачи ВС РФ под Харьковом, начались перестановки, — CNN

По информации журналистов, структура военного командования стала еще более беспорядочной, а командир, который руководил подразделениями ВС РФ в Харьковской области, был отстранен от должности.

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В России пытаются найти виновных за провалы российской армии в Харьковской области. При этом в Кремле хотят переложить ответственность неудачного управления "спецоперацией" с президента РФ Владимира Путина на военных. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источники.

По информации журналистов, в военном руководстве России уже произошли перестановки из-за неудач на поле боя. В результате чего структура российского командования стала еще более беспорядочной, чем раньше.

Кроме того, командир, который руководил большинством подразделений ВС РФ в Харьковской области, теперь отстранен от должности. Он находился на посту всего 15 дней.

Объявление частичной мобилизации в РФ

Американские и западные политики считают, что Россия ограничена в своих возможностях дать стратегически важный ответ на контрнаступление украинской армии. По их словам, в последние дни Украина изменила импульс войны в свою пользу.

Официальные лица считают, что даже после объявления Путиным частичной мобилизации Россия не способна быстро перебросить большое количество войск в Украину из-за постоянных проблем с линиями снабжения, коммуникациями и моральным духом военных.

"Даже если Москве удастся увеличить количество солдат — как за счет предотвращения увольнения действующих контрактников, так и за счет мобилизации резервистов, — ей будет сложно обучать, оснащать и интегрировать эти войска в существующие подразделения", — считает директор Вооруженных сил США Майкл Кофман.

Напомним, 22 сентября СМИ писали, что секретный пункт указа Путина позволяет мобилизировать до 1 млн человек. По информации журналистов, озвученная Минобороны РФ цифра в 300 тысяч резервистов сомнительна. Однако в Кремле отрицают эту информацию.

21 сентября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что лидер Кремля должен был объявить о всеобщей мобилизации, а не о частичной. По его словам, смена планов свидетельствует о спорах в окружении президента РФ.