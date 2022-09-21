Путин должен был объявить о всеобщей мобилизации, а не о частичной, — Данилов

Секретарь СНБО отметил, что смена планов лидера Кремля связанна со спорами в его окружении.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, что президент России Владимир Путин должен был объявить о всеобщей мобилизации 20 сентября, однако планы изменились и была объявлена частичная. Об этом он сообщил в эфире национального марафона украинских телеканалов, передает "РБК-Украина".

По словам Данилова, это связанно со спорами в его окружении.

"Он это должен был сделать вчера вечером, но, как мы понимаем, внутри приближенной к Путину группы есть определенные споры, потому что вчера должна была быть мобилизация, а сегодня уже частичная мобилизация. Мы понимаем, что там происходит", — сказал глава ведомства.

Он также отметил, что объявление частичной мобилизации на территории России не стала неожиданностью для украинских властей. Это свидетельствует о том, что Путиным руководит страх проиграть войну.

"Вы видите страх врага, как старый, больной и нервный человек читает текст из суфлера, который ему написали. Для нас это не неожиданность. С учетом того, что они заканчиваются, они набирают новых", — заявил секретарь СНБО.

Напомним, 20 сентября российские СМИ анонсировали обращение Владимира Путина, а также главы Минобороны Сергея Шойгу по поводу "референдумов" в Украине. Однако позже пропагандисты удалили анонс и сообщили о переносе на 21 сентября.

В ГУР отметили, что Владимир Путин объявил частичную мобилизацию по нескольким причинам: истощить Украину, создать дополнительные резервы, обеспечить развертывание дополнительных соединений и частей.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в армию призовут 300 тысяч человек. Он также сообщил, что мобилизационные ресурсы России составляют около 25 млн граждан. Также глава оборонного ведомства убеждает, что студентов и призывников отправлять войну не будут.