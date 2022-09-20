Путин и Шойгу выступят с обращением по поводу "референдумов" в Украине, — СМИ

По информации журналистов, обращение главы Кремля и министра обороны РФ состоится до конца дня.

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Президент России Владимир Путин выступит вечером 20 сентября с обращением по поводу незаконных "референдумов" на оккупированных территориях Украины, которые должны пройти с 23 по 27 сентября. Об этом сообщает российское издание "РБК" со ссылкой на трех источников.

Журналисты уточняют, что выступить Путин должен до конца дня, однако неизвестно, о чем именно будет говорить лидер Кремля.

Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что вечером 20 сентября также может выступить министр Обороны России Сергей Шойгу.

Напомним, 20 сентября боевики "Л/ДНР" заявили о проведении "референдумов" о вхождении в состав России, они должны пройти с 23 по 27 сентября. Кроме того, незаконные голосования будут организованы в Херсонской и Запорожской областях, они состояться в те же дни.

Госдума РФ приняла поправки в Уголовный кодекс и ввела понятия "мобилизация", "военное время" и "военное положение". Поправки предусматривают ужесточение наказаний за дезертирство, мародерство и невыполнение приказа во время мобилизации и особого правового режима.

Тем временем российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что проведение "референдумов" означает скорую победу России или начало ядерной войны. По ее словам, присоединение части российских территорий изменит характер войны, потому что удары по ним будут расцениваться, как по территории РФ.