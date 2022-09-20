Путін і Шойгу виступлять зі зверненням щодо "референдумів" в Україні, — ЗМІ

За інформацією журналістів, звернення глави Кремля та міністра оборони РФ відбудеться до кінця дня.

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Президент Росії Володимир Путін виступить увечері 20 вересня зі зверненням щодо незаконних "референдумів" на окупованих територіях України, які мають відбутися з 23 по 27 вересня. Про це повідомляє російське видання "РБК" із посиланням на три джерела.

Журналісти уточнюють, що виступити Путін має до кінця дня, проте невідомо, про що саме говоритиме лідер Кремля.

Крім того, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що увечері 20 вересня також може виступити міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

Нагадаємо, 20 вересня бойовики "Л/ДНР" заявили про проведення "референдумів" про входження в склад Росії, вони мають пройти з 23 по 27 вересня. Крім того, незаконні голосування будуть організовані в Херсонській і Запорізькій областях, вони відбудуться в ті самі дні.

Держдума РФ ухвалила поправки до Кримінального кодексу та ввела поняття "мобілізація", "воєнний час" і "воєнний стан". Поправки передбачають посилення покарань за дезертирство, мародерство та невиконання наказу під час мобілізації та особливого правового режиму.

Водночас російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що проведення "референдумів" означає швидку перемогу Росії або початок ядерної війни. За її словами, приєднання частини російських територій змінить характер війни, тому що удари по них розцінюватимуться, як на території РФ.