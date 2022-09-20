Паніка у Кремлі: пропагандистка з РФ Симоньян закликала "негайно провести референдуми"

Російська пропагандистка вважає, що проведення псевдореферендумів знаменує або швидку перемогу ЗС РФ в Україні, або загрозу ядерної війни.

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Головна редакторка каналу RT, агентств Sputnik і "Росія Сьогодні" Маргарита Симоньян схвально відгукнулася про намір окупаційної влади провести псевдореферендум про приєднання територій Луганської та Донецької областей до Російської Федерації. Російська пропагандистка у своєму Telegram закликала піти "ва-банк", здійснивши таким чином "кримський сценарій".

"Негайний референдум — це Кримський сценарій, і це ва-банк", — написала Симоньян.

За її словами, приєднання частини українських територій до Росії змінить характер війни, оскільки удари по них розцінюватимуться як удари по території РФ, що "розв'яже руки" Москві в усіх відношеннях.

"Сьогодні референдум, завтра — визнання частиною РФ, післязавтра — удари по території Росії стають повноцінною війною України та НАТО з Росією, яка розв'язує Росії руки в усіх відношеннях", — вважає головред.

Судячи з наступних постів Симоньян, цей сценарій намагаються реалізувати на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. При цьому вона вважає, що "референдуми" знаменують або швидку перемогу ЗС РФ в Україні, або загрозу ядерної війни.

"Цей тиждень знаменує або переддень нашої швидкої перемоги, або переддень ядерної війни. Не можу розглянути нічого третього", — написала Симоньян.

Раніше про перспективу проведення псевдореферендумів в окупованих областях України розповів заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. За його словами, їх проведення на території ОРДЛО матиме "незворотній характер".

20 вересня в тимчасово окупованому Мелітополі проросійський рух "Ми разом із Росією" звернувся до так званого голови Запорізької ОДА Євгена Балицького з проханням провести псевдореферендум про входження регіону до складу РФ.