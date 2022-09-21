Путін мав оголосити про загальну мобілізацію, а не про часткову, — Данілов

Секретар РНБО зазначив, що зміна планів лідера Кремля пов'язана зі суперечками у його оточенні.

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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів, що президент Росії Володимир Путін мав оголосити про загальну мобілізацію 20 вересня, проте плани змінилися і було оголошено про часткову. Про це він повідомив в ефірі національного марафону українських телеканалів, повідомляє "РБК-Україна".

За словами Данілова, це пов'язано зі суперечками у його оточенні.

"Він це мав зробити вчора ввечері, але, як ми розуміємо, всередині наближеної до Путіна групи є певні суперечки, бо вчора мала бути повна мобілізація, а сьогодні вже часткова мобілізація. Ми розуміємо, що там відбувається", — сказав глава відомства.

Він також зазначив, що оголошення часткової мобілізації на території Росії не стало несподіванкою для української влади. Це свідчить, що Путіним керує страх програти війну.

"Ви бачите страх ворога, як стара, хвора та нервова людина читає текст із суфлера, який йому написали. Для нас це не несподіванка. З урахуванням того, що вони закінчуються, набирають нових", — заявив секретар РНБО.

Нагадаємо, 20 вересня російські ЗМІ анонсували звернення Володимира Путіна, а також глави Міноборони Сергія Шойгу з приводу "референдумів" в Україні. Однак пізніше пропагандисти видалили анонс і повідомили про перенесення на 21 вересня.

У ГУР зазначили, що Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію з кількох причин: виснажити Україну, створити додаткові резерви, забезпечити розгортання додаткових з'єднань та частин.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що в армію призвуть 300 тисяч осіб. Він також повідомив, що мобілізаційні ресурси Росії становлять близько 25 млн. громадян. Також голова оборонного відомства переконує, що студентів та призовників відправляти війну не будуть.