"Сообщения о мобилизации миллиона россиян — ложь", — Песков

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не подтвердил то, что в закрытом пункте приказа Путина говорится в миллионе мобилизуемых. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о 300 тысячах резервистов, однако эта цифра не упоминается в официальных документах.

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В Кремле не подтвердили информацию о том, что в закрытом пункте указа Путина о частичной мобилизации может идти речь о необходимости в призыве миллиона жителей РФ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал эту информацию, назвав сообщения ложью, передает прокремлевское информагентство "РИА Новости".

Журналисты издания "Новая газета-Европа" со ссылкой на неназванный источник в администрации российского президента написали, что 7-й пункт путинского указа о частичной мобилизации, который держится в секрете, дает возможность военному командованию призывать на службу миллион резервистов.

Накануне глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что планируется призвать 300 тыс. резервистов — людей определенных специальностей с боевым опытом. Вместе с тем, этой цифры в указе на официальных правительственных ресурсах нет.

Все мужчины в РФ в возрасте 18-27 лет обязаны в течение года пройти военную подготовку.

Ранее Фокус сообщал, что в РФ начали искать виновных за неудачи войск в Харьковской области, проводятся кадровые чистки. Журналисты сообщают, что структура военного командования ВС РФ носит беспорядочный характер, а руководителя подразделениями под Харьковом сняли с должности.

Напомним, что Израиль передал Украине разведданные об иранских дронах, которые российские войска получили от Тегерана. Но при этом Киев ждет более подробной информации и предлагает Тель-Авиву разработать "диалоговый коридор" по вопросам Ближнего Востока.