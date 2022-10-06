Для затикання дірок на фронті: мобілізовані прибули до Херсонської та Запорізької областей

Офіційно окупанти заявляють, що мобілізовані проходитимуть допідготовку та навчання на полігонах. Проте вірогідніший варіант їх перекидання до місць прориву ЗСУ.

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У РФ почали перекидати мобілізованих росіян в окуповані частини Херсонської та Запорізької областей. Про це повідомляють пропагандисти "ДНР".

5 жовтня вийшов репортаж із пропагандистом Романом Клеменюком, який заявив, що мобілізовані громадяни прибули до Херсонської області для підготовки на полігоні. Вони займаються вогневою підготовкою, киданням гранат, а також освоюють російське озброєння.

6 жовтня з’явився схожий репортаж від пропагандистів, які показали мобілізованих у Запорізькій області. Заявлялося, що вони вже пройшли базову підготовку біля РФ. Проте окупанти повторюють усе те саме, але вже в Запорізькій області. Стверджується, що багато військових мають бойовий досвід і нібито прийшли у військкомати добровільно.

У телеграм-каналі Vae Victis припускають, що насправді мета прибуття мобілізованих не вогнева підготовка та донавчання, а затикання дір на фронті. У разі подальших проривів ЗСУ їх одразу ж перекинуть на ті ділянки. Тому з цього слідує висновок, що командування ЗС РФ вже почало насичувати лінію фронту військовими з поганою підготовкою.

Нагадаємо, в ОП заявили, що насправді у РФ мобілізували 92 тисячі людей. Однак їх підготовка та постачання у поганому стані.

Раніше в Міноборони РФ повідомили, що їм удалося мобілізувати 200 тисяч осіб. Їх планують застосовувати разом із підрозділами, що вже перебувають в Україні.