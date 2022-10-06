Количество россиян, покинувших страну, вдвое превышает число мобилизованных, — Данилов

По мнению секретаря СНБО, это свидетельствует о том, что количество желающих воевать в Украине сокращается в геометрической прогрессии.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона заявил, что количество российских граждан, которые покинули РФ, в два раза превышает количество мобилизованных. По его словам, это говорит о том, что число желающих воевать против Украины уменьшается в геометрической прогрессии.

Данилов отметил, что украинской стороне в полной мере известно то количество граждан, которые на сегодняшний день призваны в армию в рамках так называемой частичной мобилизации.

"Нам также известно, что количество граждан призывного возраста, покинувших РФ, вдвое превышает количество мобилизованных. Мы понимаем, где они находятся, понимаем, каким образом на сегодняшний день они имеют желание формироваться", — сказал секретарь СНБО.

Он также обратил внимание на то, что сейчас в России начинаются локальные бунты, когда военные отказываются воевать и проходить обучение. Таким образом, объявив мобилизацию, президент Владимир Путин совершил большую ошибку, которая будет иметь последствия для его политического будущего.

Данилов напомнил, что в Украине действует государственный проект "Хочу жить", который создан Координационным штабом по вопросам поведения с военнопленными. Поэтому он предложил российским военным звонить на горячую линию и сдаваться.

"Украина – цивилизованная страна, где Женевские конвенции работают в отношении всех граждан, советуем россиянам сдаваться в плен на горячую линию", – добавил секретарь СНБО.

Ранее, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы Украины готовы к попыткам Москвы пойти на эскалацию. По его словам, противник попытается нанести максимальный урон Украине, а для этого ему нужно активизировать боевые действия на фронтах.

Украинская армия даст жесткий ответ, в случае вооруженной агрессии со стороны Беларуси. Как сообщил Данилов 28 сентября, если Александр Лукашенко решится на такой шаг, то украинская сторона даст такой ответ, на который он не рассчитывает.