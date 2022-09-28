"Нам все известно": Данилов пригрозил жестким ответом в случае агрессии со стороны Беларуси

Секретарь СНБО полагает, что президент Лукашенко не решится на то, чтобы направить свои войска воевать в Украину.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью изданию "Настояще время" заявил, что в случае вооруженной агрессии со стороны Беларуси, украинская сторона даст такой ответ, на который она не рассчитывает.

Данилов сообщил, что Киев обладает информацией о том, что президент РФ Владимир Путин оказывает давление на своего белорусского коллегу. Однако, по мнению секретаря СНБО, Александр Лукашенко вряд ли примет решение направить свою армию против Украины.

"Не думаю, что Лукашенко примет такое решение. Но если со стороны Беларуси будут идти войска, как это было 24 февраля, они получат такой ответ, на который не рассчитывали", — сказал Данилов.

Сообщение Минобороны Беларуси

Следует отметить, что сегодня, 28 сентября, Министерство обороны Беларуси сообщило о внезапной проверке боевой и мобилизационной готовности войсковой части 06752, которая будет проходить в течение месяца. Эти мероприятия проводятся в соответствии с "Планом подготовки ВВС и войск ПВО".

В Минобороны страны уточнили, что в ходе проверки будут отрабатываться механизмы призыва и восстановления навыков военнообязанных, а также снятие с хранения военной и специальной техники с целью проверки ее боеготовности.

Ранее, секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Радио Свобода" прокомментировал угрозы Кремля относительно ядерно удара по Украине. По его словам, если ядерная атака состоится, это вовсе не значит, что Украина перестанет защищаться.

Также Данилов дал оценку проводимой в РФ "частичной мобилизации", которую объявил президент Путин 21 сентября. Секретарь СНБО отметил, что мобилизация на территории РФ не стала неожиданностью для украинских властей. Это свидетельствует о том, что Путиным руководит страх проиграть войну.