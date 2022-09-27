Украина продолжит оборону даже в случае применения против нее ядерного оружия, — Данилов

Секретарь СНБО сообщил, что в ближайшее время будет обнародована детальная инструкция для граждан на случай нанесения ядерного удара по Украине.

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Возможное применение Россией ядерного оружия не остановит Украину в обороне своих территорий. Как уже было неоднократно доказано, в своем стремлении защищать свою землю украинцев не остановят ни президент Путин, ни российские войска. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью "Радио Свобода".

По его словам, если мировая общественность не ответит на ядерную агрессию Москвы, то это совсем не означает, что украинцы не будут защищаться.

"Если не будет ответа мирового сообщества, стран НАТО на такую дерзкую атаку (если она, не дай Бог, состоится), это не значит, что мы не будем защищать свою землю. Нас остановить не сможет никто: ни Путин, ни его войска. И это уже было неоднократно доказано", — заявил Данилов.

Чиновник отметил, что на сегодняшний день речь идет о применении тактического ядерного оружия, и в связи с этим аппарат СНБО разработал детальную инструкцию для украинских граждан, которая в ближайшее время будет обнародована.

Данилов также подчеркнул, что существуют механизмы гарантий безопасности для тех стран, которые не имеют в арсенале ядерного вооружения, но подверглись ядерной атаке. Эти гарантии предоставляют другие государства-члены ядерного клуба, и они же несут ответственность за их предоставление, в том числе и Украине.

"Это ответственность каждого ядерного государства. Такие страны договорились, что совместно берут обязанности, чтобы ни в коем случае не допустить вообще использования ядерного оружия", — подчеркнул Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что когда российский президент начинает угрожать ядерным оружием, то можно быть уверенным, что количество "грязных" атомных бомб в мире будет возрастать в геометрической прогрессии. А ее изготовление — не такая уж сложная задача, считает Данилов. В связи с этим, секретарь пришел к выводу, что на сегодняшний день ситуация в мире остается очень напряженной.

Ранее сообщалось, что ядерный удар по Украине опасен для самого президента РФ Владимира Путина. Эта опасность заключается не только в ответе со стороны НАТО, но и в том, что российская армия не сможет нанести эффективный тактический удар.

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев в очередной раз пригрозил ядерным оружием странам Запада и Украине. В числе прочего Медведев сказал, что ядерное оружие будет использовано, если возникнет угроза существованию России как государству.