Медведев перечислил условия применения ядерного оружия по Украине

По словам российского политика, есть ряд условий, при которых Россия может применить ядерное оружие без долгих консультаций и не спрашивая ни у кого не разрешения.

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Российский политик Дмитрий Медведев в очередной раз пригрозил ядерным оружием странам Запада и Украине. Слова о демократических ценностях, которые часто употребляют западные политики, он назвал "ритуальным словесным поносом". Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале.

Бывший российский президент, который сейчас занимает должность заместителя Совета безопасности РФ, считает, что англосаксонский мир пытается отстоять свое исключительное право управлять миром, причем в качестве способа достижения цели используются "фонтаны диарейной демагогии" и "злобная каркающая риторика".

Российский чиновник назвал премьер-министра Великобритании Лиз Трасс "молодой умом лондонской тетей", а госсекретаря США Энтони Блинкена и советника президента США по национальной обороне Джейка Салливана "разными вторичными", которые брызжут атлантической слюной и требуют от РФ убрать руку с "ядерной кнопки".

Когда применяется ядерное оружие

Упомянутым западным политикам замглавы Совбеза РФ напомнил, при каких условиях РФ может применить ядерное оружие:

Если на Россию или союзников РФ нападут с использованием ядерных вооружений.

Если при нападении с использованием обычных вооружений возникнет угроза существованию России как государству.

Если угроза РФ превысит установленный предел опасности, последует ядерный ответ. Без долгих консультаций.

По его словам, эти случаи заранее определены и согласуются с политикой РФ в сфере ядерного сдерживания.

Более того, Медведев сказал, что в РФ постараются не допустить появления ядерного оружия у "враждебной" Украины.

Условия, при которых Россия может нанести ядерный удар по Украине

Медведев уточнил, что Россия может применить ядерное оружие против украинского руководства после предполагаемого масштабного акта агрессии, несущего в себе экзистенциальную опасность для РФ.

В таком случае, считает чиновник, прямого вмешательства со стороны НАТО не последует.

"Ведь безопасность Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Альянса гораздо важнее, чем судьба никому не нужной погибающей Украины", — высказал свое мнение Медведев.

Поставки оружия Украине он назвал не более, чем бизнесом для западных стран: погибать в ядерном апокалипсисе ни США, ни Европа не планируют, поэтому проигнорируют применение любого оружия в "текущем конфликте". (Медведев еще не называет происходящее в Украине войной, но уже и не "спецоперацией").

Напомним, что Дмитрий Медведев пригрозил США развалом ООН в случае, если будут пытаться "взломать" полномочия стран — постоянных членов Совбеза ООН.

Ранее Фокус сообщал, что не так давно российский чиновник угрожал человечеству судным днем. Медведев заявил, что "англосаксонские перверты" засыпают с мыслью о развале России, несмотря на то, что весь ядерный арсенал СССР остается в РФ.