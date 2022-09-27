Медведєв перерахував умови застосування ядерної зброї по Україні

За словами російського політика, є низка умов, за яких Росія може застосувати ядерну зброю без довгих консультацій і не питаючи ні в кого не дозволу.

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Російський політик Дмитро Медведєв укотре погрожував ядерною зброєю країнам Заходу й Україні. Слова про демократичні цінності, які часто вживають західні політики, він назвав "ритуальним словесним проносом". Про це Медведєв написав у своєму Telegram-каналі.

Колишній російський президент, який зараз обіймає посаду заступника Ради безпеки РФ, вважає, що англосаксонський світ намагається відстояти своє виняткове право керувати світом, причому як спосіб досягнення мети використовуються "фонтани діарейної демагогії" та "злісна риторика, що каркає".

Російський чиновник назвав прем'єр-міністерку Великобританії Ліз Трасс "молодою розумом лондонською тіткою", а держсекретаря США Ентоні Блінкена та радника президента США з національної оборони Джейка Саллівана "різними вторинними", які бризкають атлантичною слиною та вимагають від РФ прибрати руку з "ядерної кнопки".

Коли застосовується ядерна зброя

Згаданим західним політикам заступник голови Ради безпеки РФ нагадав, за яких умов РФ може застосувати ядерну зброю:

Якщо на Росію чи союзників РФ нападуть із використанням ядерних озброєнь.

Якщо під час нападу з використанням звичайних озброєнь виникне загроза існуванню Росії як державі.

Якщо загроза РФ перевищить встановлену межу небезпеки, настане ядерна відповідь. Без тривалих консультацій.

За його словами, ці випадки заздалегідь визначені й узгоджуються з політикою РФ у сфері ядерного стримування.

Крім того, Медведєв сказав, що в РФ намагатимуться не допустити появи ядерної зброї у ворожої України.

Умови, за яких Росія може завдати ядерного удару по Україні

Медведєв уточнив, що Росія може застосувати ядерну зброю проти українського керівництва після передбачуваного масштабного акту агресії, який несе екзистенційну небезпеку для РФ.

У такому разі, вважає чиновник, прямого втручання з боку НАТО не буде.

"Адже безпека Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Альянсу набагато важливіша, ніж доля нікому не потрібної України, що гине", — висловив свою думку Медведєв.

Постачання зброї Україні він назвав не більше ніж бізнесом для західних країн: гинути в ядерному апокаліпсисі ні США, ні Європа не планують, тому проігнорують застосування будь-якої зброї в "поточному конфлікті". (Медведєв ще не називає те, що відбувається в Україні, війною, але вже і не "спецоперацією").

Нагадаємо, що Дмитро Медведєв пригрозив США розвалом ООН у разі, якщо намагатимуться "зламати" повноваження країн-постійних членів Ради безпеки ООН.

Раніше Фокус повідомляв, що нещодавно російський чиновник погрожував людству судним днем. Медведєв заявив, що "англосаксонські перверти" засинають із думкою про розвал Росії, незважаючи на те, що весь ядерний арсенал СРСР залишається в РФ.