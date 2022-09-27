Україна продовжить оборону навіть у разі застосування проти неї ядерної зброї, — Данілов

Секретар РНБО повідомив, що найближчим часом буде оприлюднено детальну інструкцію для громадян на випадок завдання ядерного удару по Україні.

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Можливе застосування Росією ядерної зброї не зупинить Україну в обороні своїх територій. Як уже було неодноразово доведено, у своєму прагненні боронити свою землю українців не зупинять ні президент Путін, ні російські війська. На цьому наголосив секретар РНБО України Олексій Данілов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, якщо світова спільнота не відповість на ядерну агресію Москви, то це зовсім не означає, що українці не захищатимуться.

"Якщо не буде відповіді світової спільноти, країн НАТО на таку зухвалу атаку (якщо вона, не дай Боже, відбудеться), це не означає, що ми не захищатимемо свою землю. Нас зупинити не зможе ніхто: ні Путін, ні його війська. І це вже було неодноразово доведено", — заявив Данілов.

Чиновник зазначив, що на сьогодні йдеться про застосування тактичної ядерної зброї, і у зв'язку з цим апарат РНБО розробив детальну інструкцію для українських громадян, яку найближчим часом буде оприлюднено.

Данілов також підкреслив, що існують механізми гарантій безпеки для тих країн, які не мають в арсеналі ядерного озброєння, але зазнали ядерної атаки. Ці гарантії надають інші держави-члени ядерного клубу, і вони несуть відповідальність за їх надання, зокрема й Україні.

"Це відповідальність кожної ядерної держави. Такі країни домовилися, що спільно беруть обов'язки, щоб у жодному разі не допустити взагалі використання ядерної зброї", — наголосив Данілов.

Секретар РНБО додав, що коли російський президент починає погрожувати ядерною зброєю, то можна бути впевненим, що кількість "брудних" атомних бомб у світі зростатиме у геометричній прогресії. А її виготовлення — не таке складне завдання, вважає Данілов. У зв'язку з цим секретар дійшов висновку, що на сьогодні ситуація у світі залишається дуже напруженою.

Раніше повідомлялося, що ядерний удар по Україні небезпечний для самого президента РФ Володимира Путіна. Ця небезпека полягає не тільки у відповіді з боку НАТО, а й у тому, що російська армія не зможе завдати ефективного тактичного удару.

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв вкотре пригрозив ядерною зброєю країнам Заходу та Україні. Серед іншого, Медведєв сказав, що ядерна зброя буде використана, якщо виникне загроза існуванню Росії як державі.