"Нам все відомо": Данілов пригрозив жорсткою відповіддю у разі агресії з боку Білорусі

Секретар РНБО вважає, що президент Лукашенко не наважиться на те, щоб направити свої війська воювати до України.

Related video

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю виданню "Настоящее время" заявив, що у разі збройної агресії з боку Білорусі, українська сторона дасть таку відповідь, на яку вона не розраховує.

Данілов повідомив, що Київ має інформацію про те, що президент РФ Володимир Путін чинить тиск на свого білоруського колегу. Однак, на думку секретаря РНБО, Олександр Лукашенко навряд чи ухвалить рішення направити свою армію проти України.

"Не думаю, що Лукашенко ухвалить таке рішення. Але якщо з боку Білорусі будуть йти війська, як це було 24 лютого, вони отримають таку відповідь, на яку не розраховували", — сказав Данілов.

Повідомлення Міноборони Білорусі

Слід зазначити, що сьогодні, 28 вересня, Міністерство оборони Білорусі повідомило про раптову перевірку бойової та мобілізаційної готовності військової частини 06752, яка проходитиме протягом місяця. Ці заходи проводяться відповідно до "Плану підготовки ВПС та військ ППО".

У Міноборони країни уточнили, що під час перевірки відпрацьовуватимуться механізми призову та відновлення навичок військовозобов'язаних, а також зняття зі зберігання військової та спеціальної техніки з метою перевірки її боєздатності.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю "Радіо Свобода" прокоментував погрози Кремля щодо ядерного удару по Україні. За його словами, якщо ядерна атака відбудеться, це зовсім не означає, що Україна перестане боронитися.

Також Данілов дав оцінку "часткової мобілізації", що проводиться в РФ, яку оголосив президент Путін 21 вересня. Секретар РНБО зазначив, що мобілізація на території РФ не стала несподіванкою для української влади. Це свідчить, що Путіним керує страх програти війну.