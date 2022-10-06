Кількість росіян, які залишили країну, вдвічі перевищує кількість мобілізованих, — Данілов

На думку секретаря РНБО, це свідчить про те, що кількість охочих воювати в Україні скорочується у геометричній прогресії.

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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону заявив, що кількість російських громадян, які залишили РФ, вдвічі перевищує кількість мобілізованих. За його словами, це говорить про те, що кількість охочих воювати проти України зменшується у геометричній прогресії.

Данілов зазначив, що українській стороні повною мірою відома та кількість громадян, які на сьогодні призвані до армії в рамках так званої часткової мобілізації.

"Нам також відомо, що кількість громадян призовного віку, які залишили РФ, удвічі перевищує кількість мобілізованих. Ми розуміємо, де вони знаходяться, розуміємо, як на сьогодні вони мають бажання формуватися", — сказав секретар РНБО.

Він також звернув увагу на те, що зараз у Росії починаються локальні бунти, коли військові відмовляються воювати та проходити навчання. Так, оголосивши мобілізацію, президент Володимир Путін припустився великої помилки, яка матиме наслідки для його політичного майбутнього.

Данілов нагадав, що в Україні діє державний проєкт "Хочу жити", створений Координаційним штабом з питань поведінки з військовополоненими. Тому він запропонував російським військовим дзвонити на гарячу лінію та здаватися.

"Україна — цивілізована країна, де Женевські конвенції працюють щодо всіх громадян, радимо росіянам здаватися в полон на гарячу лінію", — додав секретар РНБО.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Збройні Сили України готові до спроб Москви піти на ескалацію. За його словами, противник спробує завдати максимальної шкоди Україні, а для цього йому потрібно активізувати бойові дії на фронтах.

Українська армія дасть жорстку відповідь у разі збройної агресії з боку Білорусі. Як повідомив Данілов 28 вересня, якщо Олександр Лукашенко зважиться на такий крок, то українська сторона дасть таку відповідь, на яку він не розраховує.