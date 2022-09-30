РФ зробить спробу ескалації у війні, але ЗСУ готові, – Данілов

На думку секретаря РНБО, Росія намагатиметься завдавати Україні максимальної шкоди, тому вони спробують активізуватися на лінії фронту.

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Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що українська армія готова до спроб РФ піти на ескалацію на фронті. Про це він заявив в ефірі єдиного телемарафону, повідомляє "Ліга.Новини".

За словами Данілова, в Росії намагатимуться завдавати Україні максимальної шкоди, для цього вони спробують активізувати спроби піти на ескалацію у бойових діях.

"Ми віримо у наші збройні сили, ми розуміємо, що відбувається на фронті. Наші війська готові до будь-якого розвитку подій", — заявив Данілов.

Він також додав, що сьогодні відбулася Ставка верховного головнокомандувача. Командування розуміє, що відбувається і чого очікувати від мобілізації в РФ. При цьому Данілов висловив упевненість, що у РФ жінки можуть стояти в авангарді протестів. Наразі протестний рух набирає обертів на Кавказі. Жінки розуміють, що їх чоловіків та дітей відправляють до України, де їх знищать.

"Наші війська готові до будь-якого розвитку подій. Ми вважаємо, що найближчим часом може бути спроба ескалації з боку РФ, — з урахуванням того, що у них відбувається мобілізація, розуміємо, що відбувається. Але ми готові і розуміємо, як розвиватиметься ситуація, і на що чекає РФ", — резюмував секретар РНБО.

Нагадаємо, за даними CNN, з РФ вже виїхало понад 200 тисяч людей, побоюючись призову. Ця кількість більша, ніж кількість задіяних солдатів для вторгнення в Україну в лютому.

Раніше Данілов пригрозив жорсткою відповіддю у разі агресії з боку Білорусі. Президент Лукашенко не повинен наважитися на війну проти України.