З Росії після оголошення мобілізації виїхало понад 200 тисяч людей, — CNN

Кількість росіян, які ухиляються від призову, перевищує чисельність солдатів, які були задіяні під час вторгнення в Україну в лютому.

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Понад 200 тисяч росіян виїхали з країни після оголошення президентом Володимиром Путіним часткової мобілізації. Про це йдеться у матеріалі CNN.

За даними журналістів, росіяни після виїзду з РФ переважно "осіли" в Казахстані, Грузії та кількох країнах Європейського Союзу.

Заступник голови казахського МВС Марат Кожеєв повідомив, що тільки за останній тиждень державний кордон перетнули понад 100 тисяч громадян Російської Федерації. Трохи більше ніж 53 тис. росіян виїхали зі своєї країни до Грузії.

Ще майже 66 тисяч громадян Російської Федерації були змушені приїхати до держав-членів Європейського Союзу після оголошення часткової мобілізації. У матеріалі CNN сказано, що ця інформація не включає відомості з Монголії та Вірменії, до яких росіяни також виїжджали через офіційні КПП.

"Кількість росіян, які тікають з країни, щоб уникнути мобілізації, ймовірно, перевищує чисельність військ, що вторглися в Україну в лютому", — підкреслили журналісти, публікуючи статистику громадян, які виїхали з РФ.

Варто зазначити, що генеральний штаб Збройних сил України повідомляв про призов до лав ЗС РФ понад 100 тисяч осіб з моменту оголошення часткової мобілізації. За даними українського командування, Кремль кидає на передову ненавчених солдатів.

Також повідомлялося, що у Кремлі розглядають можливість запровадження військового стану та заборону на виїзд з країни для військовозобов'язаних громадян. Чергові обмеження для населення можуть затвердити у разі, якщо українська армія вестиме вогонь по регіонах, які за підсумками фейкових референдумів були анексовані Росією.

Крім звичайних росіян, із країни на тлі оголошення часткової мобілізації також виїжджають блогери-мільйонники. За неофіційними даними, останніми днями РФ залишили Юрій Хованський, Гусейн Гасанов, Микола Соболєв та інші популярні особи.