Из России после объявления мобилизации выехало более 200 тысяч человек, — CNN

Количество россиян, которые уклоняются от призыва, превышает численность солдат, задействованных во время вторжения в Украину в феврале.

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Более 200 тысяч россиян выехали из страны после объявления президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации. Об этом говорится в материале CNN.

По данным журналистов, россияне после выезда из РФ в большей степени "осели" в Казахстане, Грузии и нескольких страна Европейского Союза.

Замглавы казахского МВД Марат Кожеев сообщил, что только за последнюю неделю государственную границу пересекли более 100 тысяч граждан Российской Федерации. Чуть более 53 тыс. россиян выехали из своей страны в Грузию.

Еще почти 66 тысяч граждан Российской Федерации были вынуждены приехать в государства-члены Европейского Союза после объявления частичной мобилизации. В материале CNN сказано, что эта информация не включает сведения из Монголии и Армении, в которые россияне также выезжали через официальные КПП.

"Количество россиян, бегущих из страны, чтобы избежать мобилизации, вероятно, превышает численность войск, вторгшихся в Украину в феврале", — подчеркнули журналисты, публикуя статистику уехавших из РФ граждан.

Стоит отметить, что генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал о призыве в ряды ВС РФ более 100 тысяч человек с момента объявления частичной мобилизации. По данным украинского командования, Кремль бросает на передовую необученных солдат.

Также сообщалось, что в Кремле рассматривают возможность введения военного положения и запрет на выезд из страны для военнообязанных граждан. Очередные ограничения для населенния могут утвердить в случае, если украинская армия будет вести огонь по регионам, которые по итогам фейковых референдумов были аннексированы Россией.

Помимо обычных россиян, из страны на фоне объявления частичной мобилизации также выезжают блогеры-миллионники. По неофициальным данным, в последние дни РФ покинули Юрий Хованский, Гусейн Гасанов, Николай Соболев и другие популярные личности.