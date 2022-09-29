Блогеры-миллионики сбежали из России после объявления мобилизации (фото)

Максим Голополосов, известный как "Макс +100500", дважды пытался выехать в Казахстан, однако пограничники не выпустили его из России.

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Сразу несколько российских блогеров-миллионников выехали из страны после объявления президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации. Данные о пересечении государственной границы популярными россиянами были опубликованы в ряде Telegram-каналов, передает Фокус.

По информации социальных сетей, из России выехали следующие блогеры-миллионники:

Гусейн Гасанов;

Николай Соболев;

Илья Лазутин ("Лев против");

Юлий Онешко ("Юлик");

Юрий Хаванский;

Примечательно, что все указанные граждане являются призывного возраста. Согласно информации из соцсетей, Соболев покинул Россию 26 сентября, а Гасанов — 28. Илья Лазутин, в свою очередь, выезжал из страны через пограничный пункт Верхний Ларс, на котором российские военнослужащие обустроили свой блокпост для выдачи повесток гражданам, подлежащим мобилизации.

Юрий Хаванский лично подтвердил, что покинул Россию после объявления дополнительного призыва в ряды ВС РФ. По словам блогера, он получил свой заграничный паспорт и выехал в Сербию. Максим Голополосов, известный как "Макс +100500" в свою очередь, дважды пытался выехать из России в Казахстан, однако пограничники развернули его на КПП "Илек" в Оренбургской области.

Гусейн Гасанов, Николай Соболев, Илья Лазутин и Юлий Онешко, вероятно, сейчас находятся на территории Грузии.

[ + – ] Несколько блогеров-миллионников выехали из РФ после объявления частичной мобилизации

Отметим, что после объявления частичной мобилизации в Государственной думе запретили резервистам без разрешения покидать Россию. По словам спикера Вячеслава Володина, гражданам, которые состоят на воинском учете, необходимо сперва явиться в военкомат, чтобы получать необходимые для отъезда документы.

Также сообщалось, что в России зафиксировано снижение рейтинга доверия Владимира Путина. На фоне объявления частичной мобилизации уровень поддержки президента россиянами упал с 83% до 77%.