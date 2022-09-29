"Такая норма есть": в Госдуме заявили, что резервистам запрещено покидать территорию РФ

Спикер российского парламента Вячеслав Володин подтвердил, что без разрешения военкомата граждане РФ, состоящие на воинском учете, не могут уезжать из дома.

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Состоящим на воинском учете россиянам во время частичной мобилизации запрещено выезжать с места жительства без разрешения военных комиссариатов. Об этом у себя в Telegram-канале написал председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.

Спикер российского парламента отметил, что один из самых частых вопросов сейчас от граждан касается выезда военнообязанных мужчин за рубеж. В то же время, на информационных ресурсах по этому поводу даются разъяснения, зачастую противоречащие друг другу. В связи с этим Володин напомнил о законе, по которому россиянам нельзя уезжать даже из региона.

"Обращаю ваше внимание, согласно 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов", –– уточнил политик.

Володин подчеркнул, что этой нормой закона должны руководствоваться все военнообязанные.

"Такая норма закона есть, и ей должны руководствоваться все военнообязанные", –– написал он.

Напомним, аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов утверждает, что Россия свозит к границам Украины военную технику с территории всей страны. Ее готовят для мобилизованных в последние дни солдат.

Ранее СМИ писали о том, что Владимир Путин готов пожертвовать 500 тыс. россиян для захвата и раздела Украины. Глава Кремля считает, что у него есть мобилизационный людской резерв в 25 млн человек, а на 500 тысяч трупов ему плевать — это только 2% от резерва, говорят журналисты.