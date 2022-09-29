"Така норма є": у Держдумі заявили, що резервістам заборонено залишати територію РФ

Спікер російського парламенту В'ячеслав Володін підтвердив, що без дозволу військкомату громадяни РФ, які перебувають на військовому обліку, не можуть їхати з дому.

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Росіянам, які перебувають на військовому обліку, під час часткової мобілізації заборонено виїжджати з місця проживання без дозволу військових комісаріатів. Про це в себе в Telegram-каналі написав голова Державної Думи РФ В'ячеслав Володін.

Спікер російського парламенту зазначив, що одне з найчастіших питань зараз від громадян стосується виїзду військовозобов'язаних чоловіків за кордон. Водночас на інформаційних ресурсах щодо цього даються роз'яснення, які часто суперечать одне одному. У зв'язку з цим Володін нагадав про закон, за яким росіянам не можна їхати навіть із регіону.

"Звертаю вашу увагу, згідно зі 31-ФЗ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в Російській Федерації", громадянам, які перебувають на військовому обліку, з моменту оголошення мобілізації забороняється виїзд із місця проживання без дозволу військових комісаріатів", — уточнив політик.

Володін наголосив, що цією нормою закону мають керуватися всі військовозобов'язані.

"Така норма закону є, і нею мають керуватися всі військовозобов'язані", — написав він.

Нагадаємо, аналітик Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов стверджує, що Росія звозить до кордонів України військову техніку з території країни. Її готують для мобілізованих останніми днями солдатів.

Раніше ЗМІ писали про те, що Володимир Путін готовий пожертвувати 500 тис. росіян для захоплення та поділу України. Глава Кремля вважає, що має мобілізаційний людський резерв у 25 млн осіб, а на 500 тисяч трупів йому начхати — це лише 2% від резерву, кажуть журналісти.