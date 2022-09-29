Путін готовий пожертвувати 500 000 росіян заради захоплення та поділу України, — ЗМІ

За даними журналістів, глава Кремля вважає, що має мобілізаційний людський резерв у 25 млн осіб, а на 500 тисяч трупів йому начхати — це лише 2% від резерву.

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Президент РФ Володимир Путін повідомив своєму керівництву, що вважає прийнятним, якщо на війні в Україні загинуть пів мільйона росіян, але при цьому буде досягнуто мети — захоплення та подальший поділ території України. Про це повідомляє таблоїд The Mirror.

Джерела, на які посилається видання, стверджують, що в РФ можуть мобілізувати 2 млн або більше резервістів із потенційного резерву у 25 млн. осіб. Хоча глава Міноборони РФ заявляв, що мобілізувати планують лише 300 тисяч резервістів.

Журналісти з посиланням на інсайдерську інформацію від Telegram-каналу "Генерал СВР" пишуть, що кількість трупів російських солдатів на плани Путіна не впливає.

Російський президент вважає, що в нього в розпорядженні мобілізаційний людський резерв у 25 мільйонів росіян, а "на 500 тисяч трупів йому начхати, для нього це 2% від резерву".

Путін намагається перехопити стратегічну ініціативу, наповнюючи східну та південну території України непідготовленими та погано озброєними мобілізованими. Стверджується, що процес мобілізації йде добре, незважаючи на протести по всій Росії та масовий від'їзд громадян до сусідніх країн.

Глава Кремля та його оточення усвідомлюють, що, кидаючи ненавчених, непідготовлених і часто недостатньо екіпірованих людей на фронт, їх прирікають на вірну смерть. Крім того, Путін вимагає посилити мобілізованими російські війська в Херсонській області. Така вимога викликала практично відкритий протест у керівництві російського генштабу, представники якого вважають це безглуздим завданням.

Нагадаємо, що, за даними ISW, втрата Лимана для росіян призведе до обвалення чергової ділянки фронту. Військові дослідники говорять про серйозні наслідки, якими для російських військ у Донецькій і Луганській областях загрожує втрата Лимана.

Раніше Фокус розбирався в тому, навіщо Путін розмахує ядерним кийком. Генерал армії США Джек Кін вважає, що, змушуючи страждати населення Європи, Путін має намір знизити рівень підтримки України.