Путин готов пожертвовать 500 000 россиян ради захвата и раздела Украины, — СМИ

По данным журналистов, глава Кремля считает, что у него есть мобилизационный людской резерв в 25 млн человек, а на 500 тысяч трупов ему плевать — это только 2% от резерва.

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Президент РФ Владимир Путин сообщил своему руководству, что считает приемлемым, если на войне в Украине погибнут полмиллиона россиян, но при этом будет достигнута цель — захват и последующий раздел территории Украины. Об этом сообщает таблоид The Mirror.

Источники, на которые ссылается издание, утверждают, что в РФ могут мобилизовать 2 млн или больше резервистов из потенциального резерва в 25 млн человек. Хотя глава Минобороны РФ заявлял, что мобилизовать планируют только 300 000 резервистов.

Журналисты, со ссылкой на инсайдерскую информацию от Telegram-канала "Генерал СВР", пишут, что количество трупов российских солдат на планы Путина не влияет.

Российский президент считает, что у него в распоряжении мобилизационный людской резерв в 25 миллионов россиян, а "на 500 тысяч трупов ему плевать, для него это 2% от резерва".

Путин пытается перехватить стратегическую инициативу, наводняя восточную и южную территории Украины неподготовленными и плохо вооруженными мобилизованными. Утверждается, что процесс мобилизации идет хорошо, несмотря на протесты по всей России и массовый отъезд граждан в соседние страны.

Глава Кремля и его окружение отдают себе отчет в том, что, бросая необученных, неподготовленных, и часто недостаточно экипированных людей на фронт, их обрекают на верную смерть. Более того, Путин потребовал усилить мобилизованными российские войска в Херсонской области. Такое требование вызвало практически открытый протест в руководстве российского генштаба, представители которого считают это бессмысленной задачей.

Напомним, что, по данным ISW, потеря Лимана для россиян приведет к обрушению очередного участка фронта. Военные исследователи говорят о серьезных последствиях, которыми для российских войск в Донецкой и Луганской областях чревата потеря Лимана.

Ранее Фокус разбирался в том, зачем Путин размахивает ядерной дубинкой. Генерал армии США Джек Кин считает, что, вынуждая страдать население Европы, Путин намеревается снизить уровень поддержки Украины.