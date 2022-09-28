В РФ снизился рейтинг доверия Путина после объявления частичной мобилизации, — опрос (фото)

В России, по данным "Левада-центр", также снизилась доля граждан, которые считают, что страна двигается в правильном направлении.

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В России на фоне объявления частичной мобилизации зафиксировано снижение доверия общества к власти. Об этом говорится в результатах социологического опроса, который был проведен аналитическим центром "Левада-центр".

По состоянию на конец сентября в России зафиксировано снижение доли тех граждан, которые считают, что дела в стране идут в правильном направлении. Если в августе таких респондентов было 67%, то в первом осеннем месяце этот уровень упал до 60%. 27% опрошенных граждан считают, что Россия движется по неверному пути.

[ + – ] В РФ снизился уровень граждан, которые считают, что страна движется в правильном направлении

Помимо этого, как утверждают в "Левада-центр", снизилась поддержка населением политики президента Владимира Путина — с 83% до 77% в августе и сентябре соответственно. Каждый пятый опрошенный респондент не поддерживает текущие действия главы государства — 21%.

На 3% снизился уровень поддержки премьер-министра России Михаила Мишустина — с 69% до 66%. Действия российского правительства, в свою очередь, одобряют 63% опрошенных граждан.

[ + – ] В РФ снизился уровень поддержки действий Владимира Путина

Общероссийский опрос был проведен центром "Левада-центр" в период с 22 по 28 сентября методом личного интервью на дому у респондента. В исследовании приняли участие 1631 человек в возрасте от 18 лет, которые проживают в 50 субъектах Российской Федерации. Статистическая погрешность, как утверждают социологи, при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% — близких к 25%/75%, 2% — близких к 10%/90%, 1,5% — к 5%/95%.

Отметим, что в августе компания Russian Field проводила другой социологический опрос, в ходе которого было установлено, что 65% россиян готовы поддержать прекращение полномасштабной войны с Украиной и подписание мирного договора. Также почти 2/3 опрошенных мужчин заявили, что не хотят принимать участие в боевых действиях.

Также в августе социологический опрос в России проводил всероссийский центр ВЦИОМ. Результаты исследования показали, что 59% опрошенных россиян не видят пользы от западной демократии и культуры.