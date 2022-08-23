Против западных стран в большей степени настроены активные телезрители — 78% опрошенных граждан озвучивали отирцательные ответы.

59% россиян не видят пользы от западной цивилизации, культуры и демократии. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, который был проведен Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В частности, социологи решили выяснить, как изменилось отношение россиян к влиянию Запада на отечественную культуру.

Больше половины опрошенных респондентов — 59% — не увидели никакой пользы от западной цивилизации и демократии. 33% считают, что они не подходят России, а 26% называют их разрушительными. Как отмечают в ВЦИОМ, эти представления в общественном мнении заметно укрепились с 2000 года, когда в общей сложности 35% участников исследования высказывали отрицательные точки зрения: 25% считали, что западные ориентиры не подходят РФ, а гибельными их считали 10%.

По словам социологов, также существенно снизилась доля респодентов, которые считали, что Россия может взять много полезного от западной культуры и демократии — с 55% в 2000 году до 30%.

Молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет, как утверждают в ВЦИОМ, остаются главной категорией людей, которые позитивно отвечали на поставленные вопросы в ходе исследования. Так, около 55% опрошенных граждан считают, что Запад необходим России и что он может дать много хорошего.

"Против Запада в большей степени настроены активные телезрители (78% дают отрицательные ответы vs. 44% среди активных потребителей интернета, которые в 48% случаев дают положительные ответы). Можно предположить, что это разделение общества формирует разные запросы на ценности и направления общественного развития, и западный вектор остается важным для активной, молодой, образованной части россиян", — говорится в отчете ВЦИОМ, который был составлен по итогам социологического исследования.

На сегодняшний день, как утверждают эксперты, каждый второй житель РФ уверен, что россияне по своей вине забывают свою культуры, но 35% видят проблему в усилении "давления Запада".

Социологическое исследование ВЦИОМ проводилось методом телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке, которая была извлечена из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

[ + – ] 59% россиян не видят пользы от демократии и культуры Запада [ + – ] 59% россиян не видят пользы от демократии и культуры Запада

Напомним, в начале августа компания Russian Field проводила социологический опрос с целью выяснить отношение россиян к полномасштабной войне против Украины. Так, 65% опрошенных респондентов заявили, что поддержат решение президента России Владимира Путина о заключении мирного договора с Украиной.

Также сообщалось, что в августе ВЦИОМ проводил в РФ другой соцопрос. Так, треть опрошенных россиян заявили, что Солнце вращается вокруг Земли.